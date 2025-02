Iskolai lövöldözéssel fenyegetőzött egy bajai diák

Az egyik közösségi oldalon egy tizenhét éves fiú a nyilvános profilján ijesztő bejegyzést tett közzé angolul.

A szöveg magyarul azt jelenti, hogy a következő iskolai lövöldöző ő maga lesz.

Fotó: Rendőrség

Amikor meglátták az üzenetet az osztálytársai, ijedtség lett úrrá rajtuk. Nem hiába, hiszen a diákoknak az is feltűnt, hogy az utóbbi időben megváltozott iskolatársuk viselkedése, és az érdeklődési köre az internetes tartalmak iránt is furcsa lett. Az osztályfőnökhöz fordultak segítségért, és a fenyegetés a rendőrséghez is eljutott.

A Bajai Rendőrkapitányság nyomozói a bejelentés után munkához láttak, több diákot és tanárt hallgattak ki. Néhány órán belül a kamasz lakására vonultak, lefoglalták a fiú készülékeit és előállították a kapitányságra.

A fiatalt internetes agresszió miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A fiú azt állította, hogy a poszt megírásával az Amerikában történt iskolai lövöldözéseket akarta kifigurázni, poénnak szánta, és nem gondolta komolyan.

A nyomozók vizsgálják, hogy más bűncselekmény is megvalósult-e. Az elmúlt időszakban a világ számos pontján ténylegesen megtörtént, több ember halálát előidéző hasonló jellegű cselekményekre tekintettel a rendőrök kiemelt figyelmet fordítanak a fenyegető kijelentésekre.

Az ilyen tartalmak megosztása január 1-jétől a Büntető Törvénykönyv módosításával büntetőeljárást von maga után – hívta fel a figyelmet a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.