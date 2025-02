Lopják az ingyenebédet, hatalmas botrány készül Makón

Hűtőürítés adta a makói ingyenebéd ötletét. Klaudia a családnak mindig annyi ételt készített, hogy abból jusson másoknak is. Azóta már külön is főz az arra járóknak, hétfőn paradicsomos húsgombóc volt a menü, még alma is járt hozzá. Azonban Makón is megjelentek a csalók – írja a Délmagyar.

Egyszer előfordult, hogy jött egy társaság, és az asztalon lévő tucatnyi adagot mind összeszedte, elvitte. Azóta egyszerre csak három-négy adagot teszek ki. Nem sajnálom senkitől, de azt nem szeretném, ha minden étel mindig ugyanoda kerülne

– részletezte Klaudia, aki beszámolt arról is, hogy eddig nagyon pozitív az egyszemélyes jótékonyság visszhangja. Külön örül, hogy egyre többen ajánlják fel a segítségüket, ugyanis magánemberek és vállalkozók is visznek alapanyagot a főzéshez. Voltak, akik pénzt is adtak volna. Utóbbit visszautasította, mert nem szeretné, ha azt gondolnák az emberek, hogy ebből hasznot akar húzni.

Klaudia elmondta azt is, hetente kétszer van nála ingyenebéd, egyszer a hét elején, egyszer meg a hét végén.