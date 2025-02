Magyar Péter sokat bakizott, elmaradtak a nagy bejelentések is, totális a kudarc

Ennek oka – amivel kapcsolatban a napokban Hadházy Ákos is elszólta magát –, hogy a saját, belső közvélemény-kutatásaik szerint a Fidesz szavazótábora továbbra is egységes, az ellenzék számára pedig rendkívül borús a kép. Tudja, ha most lenne egy választás, akkor azon a Fidesz nyerne magabiztosan, így inkább feladta az előre hozott választás követelését