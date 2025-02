Most akkor van pénze Karácsonyéknak vagy nincs?

„A BKM-nek van valamennyi forrása, de biztos, hogy nem ilyen nagyságrendű, ha pedig mégiscsak ilyen nagyságrendű forrása van a fővárosnak, akkor nem tudom eldönteni, hogy Karácsony Gergely akkor hazudott, amikor azt mondta, hogy egy csomó mindent azért nem tudott megvalósítani a Fővárosi Önkormányzat, mert nincs rá pénz, vagy most hazudik, amikor azt mondja, van pénz” – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra, aki egyben arra is emlékeztetett, Karácsony Gergely folyamatosan arra hivatkozott az elmúlt években, hogy a főváros zsebe üres, természetesen az állam miatt.

„Az útfelújításoktól kezdve a villamoshálózat fejlesztésén át a hajléktalanellátás fejlesztéséig, a P+R parkolók vagy a zöldterület-fejlesztés kapcsán rengetegszer kaptuk azt vissza, hogy ezek nagyon szép álmok, nagyon szép tervek, csak épp a fővárosnak üres a zsebe, mert az állam olyan sok pénzt vett el tőle, hogy ezekre nincsen pénz. Most ilyenkor kiderül, hogy mégis van” – mondta a Fidesz fővárosi frakcióvezetője, aki arra is szeretne választ kapni, ha eddig volt pénzük Karácsonyéknak, akkor miért volt szükség a tavalyi faktorálásra.

Szentkirályi szerint miközben a balliberális vezetés alapvető feladatokat nem lát el a fővárosban, egyre inkább az látszik, hogy Rákosrendezővel is az történhet, mint Karácsony Gergelyék eddigi projektjeivel: semmi. A politikus megjegyezte, ha Karácsony Gergelyen múlik, Rákosrendező is úgy fog kinézni, mint most a Városháza park.

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: MTI/Lakatos Péter)