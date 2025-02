Teljes a káosz a Baranyi-féle Ferencvárosban

„Ebben az előterjesztésben is van hiba, ebben is, ebben is” – derült ki a Baranyi-féle Ferencváros legutóbbi ülésén a Metropol cikke szerint. A lap úgy tudja, így megy ez már néhány hónapja az önkormányzatnál. Az egyik rendelet módosításánál olyan súlyos volt a hiba, hogy ellehetetlenítette volna a végrehajtást.

Gyurákovics Andrea, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője korábban a Metropolnak elmondta: megkérdőjelezhető, hogy Baranyi Krisztina polgármester a fontos előterjesztésekben, mondjuk egy költségvetés-módosításban milyen szinten mélyül el, mennyire szokta elolvasni.

Egyértelmű, hogy itt látszatintézkedések vannak, miközben bődületes hibákat követnek el.

– Ráadásul Baranyi Krisztinának 12 nyomógombja van, hiszen a 12 szövetséges képviselője érdemi munka helyett csak bólogat. Mint egy diktatúrában, nincs önálló véleményük, önálló gondolataik, csak Baranyi Krisztina utasításainak végrehajtása van – hangsúlyozta a kerületi politikus.

Nem szólt senki…

Torzsa Sándor, a helyi DK–MSZP frakcióvezetője felidézte: az egyik pályázati kiírásnál leszúrták az ellenzéki képviselőket, hogy miért nem adtak be hibákat kijavító módosító javaslatot. Kénytelenek voltak emlékeztetni, hogy novemberben már járt a testület előtt a pályázati kiírás, amely szintén hemzsegett a hibáktól, igaz, akkor más hibák voltak benne, és akkor adtak be módosító javaslatot hozzá, amit még csak tárgyalni sem akartak. Miután ezt elmondták, a városvezetés megvitatta, hogy végül is, ezek már nem is hibák.

Hát így sikerült. Jól van az úgy. Szavaztunk

– mesélte Torzsa Sándor. Hozzátette: a vagyonkezelő üzleti tervében az egyik adókiadás után egy nullával több szerepelt, és kimaradt egy másfél milliárdos projekt lebonyolítása is.

A másfél milliárdos projekt kimaradását azzal indokolta a cégvezető, hogy az nem kerül pénzbe.

– A kedvencem a bizottsági ülésen hangzott el, amikor rákérdeztem, hogy idén miért nem látunk egyetlenegy orvosirendelő-felújítást sem a költségvetésben. Ennek mi az oka? Hát, a választól majdnem kiköptem a kávét: nem szólt nekik a szakiroda, hogy kéne orvosi rendelőt felújítani – mondta Torzsa Sándor.