Több mint 110 méteres lett a világrekorder Dobos-torta + fotók

Budapesten új Guinness-rekord született: a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Dobos C. József Szakképző Iskolájának cukrászai egy 112 méteres Dobos-tortát készítettek – számolt be az eseményről az iskola és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK). A rekordkísérlettel Dobos C. József cukrász halálának századik évfordulóját ünnepelték.

A gigantikus torta elkészítésében húsz cukrász és százötven tanuló vett részt, az alapanyagok között szerepelt 3500 darab tojás, 50 kilogramm liszt, 60 kilogramm cukor, 62,5 kilogramm vaj, 62,5 kilogramm étcsokoládé és 7,5 kilogramm kakaópor.

A sütemény darabjait különböző helyszíneken sütötték meg, majd február 5-én a szakképző iskola épületében állították össze,

ahol délelőtt 10 órától egészen délig dolgoztak rajta. A rekorddöntés hivatalos elismerése is ekkor történt meg.

A korábbi Guinness-rekordot egy 2021-ben, az Auchan Magyarország cukrászüzemében készült, 3600 szeletes torta tartotta, amelyet most sikerült túlszárnyalni: az új rekordtorta 4500 szeletes lett.

A rekordhosszú torta (Forrás: BKIK)

A kísérlet nemcsak a rekordállításról szólt, hanem jótékony célokat is szolgált: a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tíz méter tortát ajánlott fel, amelyet a Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola lakói kaptak meg.

– Annál nagyobb inspirációt nehéz elképzelni, mint hogy egy tanuló a szakmájában részt vehessen egy Guinness-rekord kísérletben. Örülünk, hogy az iskolák kreatív eszközökkel keresik a módját, hogyan tartsák meg diákjaik lelkesedését a szakmatanulás iránt – közölte Bódi Viktória, a BKIK megbízott főtitkára.

Az új rekord 4500 szelet torta (Forrás: BKIK)

A rekordkísérletről dokumentumfilm is készül, amely bemutatja a Dobos-torta történetét és az elkészítés folyamatát.