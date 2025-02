Új módszerrel próbálkoznak a csalók, a kutyások kerültek célkeresztbe + videó

Senki nincs biztonságban, a csalók mindenkit megkörnyékeznek. Újabban azokat is, akik éppen elveszett kutyájukat keresik kétségbeesve.

Az új módszer az, hogy a bűnözők az elveszett, elszökött kutyákról szóló felhívásokat, segítségkérő posztokat figyelik a közösségi médiában, és igyekeznek minél több pénzt kicsikarni a gazdiktól.

Ilyen esetről számolt be a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) is, és közzétett egy gazdi és egy csaló közötti tanulságos telefonbeszélgetést. Az újpesti gazdi a napokban posztolt egy, az elveszett kutyáknak létrehozott oldalon arról, hogy égen-földön keresi a kutyáját.

Nemsokára egy férfi hívta privát számról.

Egy állatvédő szervezet nevében azt állította, hogy megtalálták a kutyáját, de megsérült, és az orvosi ellátás költségeit átutalással fedezni kell.

Azt mondta, a kutyát azután viszik haza, hogy a gazda rendezte a számlát.

Szerencsére a gazda, bármennyire is kétségbe ejtette, hogy eltűnt a kutyája, kiszúrta a gyanús jeleket, és a beszélgetésben fel is sorolta ezeket. Ilyen volt például a rejtett szám, amelyről hívták, és hogy a telefonálótól nem sikerült konkrétumot megtudnia. Közölte azt is, hogy a rendőrséghez fordul. A beszélgetés ekkor szakadt meg.

Ezután az igazi állatvédők, az Állatmentő Liga értesítette a rendőrséget, akik léptek az ügyben.

Azóta az elveszett kutyust megtalálta a gazdija – tudatta a BRFK.