Durva következménye van a várandós anyák kábítószerezésének

A miniszterelnök évértékelőjében szót ejtett arról, hogy a kábítószer és a drogkereskedők tönkreteszik gyerekeinket, azonban ez könnyen megtörténhet a gyerekeink gyerekeivel is – mutatott rá Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Mint írta, a drogfüggőség világszerte súlyos közegészségügyi problémát jelent, amely nemcsak a fogyasztókra, hanem családtagjaikra és különösen a születendő gyermekekre is kihat. A drogfüggő anyák újszülöttjei gyakran Neonatális Abstinencia Szindrómában (NAS) szenvednek. A NAS egy megvonási tünetegyüttes, amely azoknál az újszülötteknél fordul elő, akik az anyaméhben rendszeresen ki voltak téve opioidoknak vagy más függőséget okozó szereknek. A szindróma tünetei közé tartozik:

remegés

fokozott ingerlékenység

táplálási nehézségek

hányás és hasmenés

görcsök

légzési problémák

Súlyos rendellenességek a csecsemőknél

A várandósság alatti droghasználat közvetlenül érinti a magzat fejlődését, mivel az anya szervezetén keresztül a méhlepényen átjutó drogok komoly károsodásokat okozhatnak. Az opiátok (például heroin, metadon, fentanil), a kokain, az amfetaminok és a kannabisz mind olyan anyagok, amelyek veszélyeztethetik a magzat fejlődését és amelyek miatt gyakran alakulnak ki fejlődési rendellenességek, azaz az idegrendszer és más szervek károsodása, vagy alacsony születési súly. Bizonyított tény, hogy a drogfüggő újszülöttek gyakran kisebbek és gyengébbek, mint egészséges társaik. Sokszor fellép koraszülés, vagy légzési probléma, ugyanis egyes drogok befolyásolják a tüdő fejlődését, ami újszülöttkori légzési nehézségeket okozhat.

A tünetek súlyossága attól függ, hogy az anya milyen drogot fogyasztott, milyen mennyiségben és milyen hosszú ideig.

A NAS kezeléséhez gyakran szükség van gyógyszeres beavatkozásra, például metadon vagy morfin adagolására a csecsemőknek, amelyet fokozatosan csökkentenek. A NAS-szal született csecsemők kezelése összetett, és általában több szempont figyelembevételét igényli. A gyógyszeres kezelés mellett a csecsemőket gyakran kis dózisú opioidokkal kezelik, hogy enyhítsék a megvonási tüneteket. Emellett fontos a környezetterápia is, itt megpróbálnak csendes, nyugodt körülményeket biztosítani, amely csökkenti az ingerlékenységet és segíti az újszülött alkalmazkodását. Be kell vonni az édesanyát is: mivel az ő jelenléte és a szoptatás pozitív hatással lehet a csecsemő állapotára.

Nagy teher hárul az egészségügyre

A drogfüggő csecsemők problémája nemcsak orvosi, hanem társadalmi és gazdasági szempontból is jelentős. Ezeknek a gyermekeknek az ellátása jelentős terhet ró az egészségügyi rendszerekre, különösen azokban az országokban, ahol magas a kábítószer-függőség előfordulási aránya. Emellett az ilyen gyermekek nagyobb eséllyel kerülnek állami gondozásba, ami további költségeket és szociális problémákat generál. A NAS előfordulási aránya az elmúlt években folyamatosan nőtt, különösen az Egyesült Államokban, ahol a járványos méreteket öltő opioidkrízis miatt jelentősen emelkedett a drogfogyasztó várandós nők száma. Ez a tendencia hosszú távon komoly társadalmi következményekkel járhat, például az egészségügyi ellátórendszer túlterheltségével és az érintett gyermekek fejlődési problémáival.

A kulcs a megelőzés

A drogfüggő csecsemők számának csökkentése érdekében kiemelten fontos a megelőzés, vagyis az oktatási és felvilágosító kampányok, a könnyen elérhető rehabilitációs programok, a társadalmi támogatás és az egészségügyi dolgozók képzése.

A megfelelő orvosi kezelés és a hosszú távú gondozás kulcsfontosságú a NAS-szal született gyermekek egészséges fejlődése szempontjából, azonban a probléma hatékony megoldásához a megelőzésre és a társadalmi támogatásra is nagy hangsúlyt kell fektetni.

A drogfüggő anyák számára nyújtott segítség és rehabilitáció nemcsak az ő életüket változtathatja meg, hanem lehetőséget adhat az újszülöttek számára is egy egészségesebb jövőre – fogalmazott Téglásy Kristóf.