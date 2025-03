Háborúellenes dalt írt az énekesnő, ízekre szedték

Hihetetlen gyűlöletcunamit váltott ki a népszerű szaxofonos, Marcellina legújabb dala, a No more war. A Bors beszámolója szerint az énekesnő sok kritikát kapott a dal miatt, pedig Marcellina évtizedek óta aktív résztvevője a magyar zenei palettának, a szaxofonos énekesnő koncertjeire még mindig nagy igény van, ő pedig időről időre új dalokkal rukkol elő. A művész elmondása szerint

a No more war igencsak megosztóra sikeredett, noha ez a dal is a szeretetről szól, arról, hogy féltenénk a családtagjainkat csatába küldeni.

„Először kikerült egy rövid részlet belőle a közösségi oldalamra, és gyanítom, sokan csak ennyit láttak: a többség pedig totálisan félreértette a mondanivalóját. Állítom, hogy a legtöbben, akik negatív kritikát írtak, arra sem vették a fáradságot, hogy legalább félig megnézzék a klipet. Én mindig is szeretetről, szerelemről, megértésről írtam dalokat, és ez most sem volt másképp. Hihetetlen számomra, hogy vannak, akik nem értik meg ennek az üzenetét vagy nem így gondolkoznak erről” – fogalmazott Marcellina a Borsnak, hozzátéve,

korábban soha nem tapasztalt ilyen mennyiségű bántást, sőt szinte semmilyen negatív véleményét.

„Az egész karrierem során szinte csak pozitív visszajelzéseket kaptam, pedig 13 éves korom óta színpadon vagyok. Néha már-már furcsálltam is, de arra következtettem belőle, hogy jól csinálom a dolgom” – vélekedett. Most azonban – mint mondta – olyan mennyiségben zúdult a gyűlölet rá, hogy azt sem tudta, mitévő legyen, először az utcára sem mert kilépni, mert félt, hogy ott is bántják.

„Aztán aludtam rá egyet, és rájöttem, hogy ez nem rólam vagy a dalról szól. Én őszintén senkire sem haragszom, nem is vagyok megsértődve. De arra kérem, aki így viselkedik akár velem, akár mással: az ne tegye! Hiába rossz a kedve, ha ezt rajtam tölti le, nemhogy jobban érzi magát, de még rosszabb is lesz. Olyan ez, mintha valaki átkot szór: az is őrá száll vissza” – fogalmazott az énekesnő.

Elmondta azt is, a dal rég elkészült már, csak a háború témája most kényes kérdés, és sokan azt javasolták, hogy ne pont most adja ki.

„De ennek a szerzeménynek semmi köze a politikához,

mindenkor, mindenkire igaz érzésnek kéne lennie, hogy elutasítsuk a háborút és az öldöklést. Azt gondoltam, ez minden emberben meglévő érzés, mégis nagyon furcsán reagáltak a hallgatók. De ettől még tartom magamat ahhoz, hogy nekem ez a véleményem, és nem bántam meg a megjelenést” – hangsúlyozta a művész.