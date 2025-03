Hiába űz kettős játszmát Magyar Péter Ukrajnával kapcsolatban, valójában a brüsszeli álláspontot képviseli

Vékony jégen próbál lavírozni Magyar Péter, láthatóan képtelen összehangolni az Európai Néppárt Ukrajnát teljes mellszélességgel támogató álláspontját – amit tőle is elvárnak – a Tisza Párt hazai közvéleménynek szánt narratívájával. Az elmúlt napok eseményeiből egyértelműen kirajzolódik, hogy a magyar választók többsége által elutasított brüsszeli politikát nem meri nyíltan felvállalni Magyar, ugyanakkor igyekszik ezt palástolni az uniós főnökei, Manfred Weber és a néppárti vezérkar előtt.

Eltitkolt plusz egy kérdés

Ennek a kettős játszmának az egyik friss bizonyítéka az a vasárnap reggeli levél, amit a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán, európai parlamenti (EP) képviselő küldött Brüsszelbe. A Magyar Nemzet birtokába került, az európai parlamenti képviselőknek írt dokumentum témája a párt hétvégi rendezvénye és az aláírásgyűjtő akciójuk.

Emlékezetes, hogy szombaton Magyar Péter 13 kérdést jelentett be, de az úgynevezett „plusz egy” kérdés kimaradt a brüsszeli levélből, ami nem lehet a véletlen műve. Ez a pluszkérdés ugyanis az ukrán uniós tagság kérdését tartalmazza, vagyis ugyanazt, amiről a kormány is megkérdezi a magyar embereket. Magyar a rendezvényen a kérdést így fogalmazta meg: „Támogatja-e ön, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen?”

Letagadott aláírás

Brüsszel felé tehát igyekszik elhallgatni a Tisza Párt, hogy Ukrajna tagsága Magyarországon kiemelt téma. Az előzmények azt igazolják, hogy Magyar Péter kettős szerepet játszik Ukrajna kérdéskörében, hiszen a múlt szerdán letagadta, hogy aláírt volna egy háborúpárti ukrán előterjesztést. Emlékezetes, a pártelnök neve szerzőként szerepelt egy olyan európai parlamenti határozattervezeten, amely szerint „Európa jövője az ukrán hadszíntéren dől el, ezért még több fegyvert és lőszert kell küldeni”.

A múlt héten előterjesztett dokumentum azt is célként fogalmazta meg, hogy „minden tagország biztosítsa a saját GDP-je 0,25 százalékát Ukrajna katonai támogatására”. Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője a múlt héten a közösségi oldalán erről úgy nyilatkozott:

„Magyar Péternek mostantól papírja van arról, hogy további háborút akar, és ezt saját aláírásával szentesítette. Arról van szó, hogy a néppárti–baloldali nagykoalíció az Európai Parlamentben határozattervezetet nyújtott be az e heti plenárisra. A szerzők között ott virít Magyar Péter neve is. A szöveg elvileg az európai védelemről szól, de valójában az eddigi legsúlyosabb háborús állásfoglalás.”

Magyar Péter és Manfred Weber a háború pártján

Dömötör Csaba a bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Magyar Péter, Manfred Weber és az egész paktumelit további háborút akar, függetlenül attól, hogy az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország már a tűzszünetről tárgyalnak. – Nem tudni, milyen megfontolásból, de hosszú távon is sok ezer milliárdot költenének erre. Mindezt úgy, hogy Európa már eddig is 53 ezermilliárdnak megfelelő összeget tolt a háborúba, amit más területektől kellett elvenni. Ezért csökkentenék a meglévő támogatási programokat, például az agrártámogatásokat – fogalmazott a kormánypárti EP-képviselő.

Emlékeztetett arra is, hogy a Tisza delegációvezetőjétől már eddig is tudtuk, hogy „jól sikerült az óvodai beszoktatás”, de azt nem, hogy ennyire. Most már a gyakorlatban is látjuk, mit is jelent az, hogy nekik „egyfajta kötelességük” igazodni a néppárt álláspontjához.