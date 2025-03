Már az Országgyűlés előtt a kétgyermekes anyák adómentessége + videó

– Újabb jó hír! Már a kétgyermekes anyák adómentessége is az Országgyűlés előtt! – jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában Koncz Zsófia. A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára elmondása szerint képviselőtársaival ma beterjesztették ezt a törvényjavaslatot is. Felhívta a figyelmet arra, ez az egyik legtöbb családot érintő adócsökkentés, amely a nők, az anyák megbecsüléséről és terheik csökkentéséről szól.

Jelenleg mintegy 690 ezer kétgyermekes anya van. Számukra évről évre lépcsőzetesen vezeti be a kormány az adómentességet:

2026-tól a 40 év alatti kétgyermekesek lesznek szja-mentesek,

2027-től a 40 és 50 év közöttiek,

2028-tól az 50 és 60 év közöttiek,

2029-től pedig a 60 év felettiek.

Koncz Zsófa leszögezte: az adómentesség élethosszig tart és jövedelemhatártól független. Egy átlagos keresetű kétgyermekes anyának ez havonta 109 ezer forint pluszbevételt jelent – tette hozzá.

„Ha ehhez az adómentességhez hozzáadjuk azt is, hogy 2026-ra megduplázzuk a családi adókedvezményt, akkor jövőre havonta átlagosan 189 ezer forinttal, évente 2 millió 268 ezer forinttal több marad azoknál a kétgyermekes családoknál, ahol az anya 40 év alatti. Ők 120 ezren vannak jelenleg”

– mutatott rá. Megemlítette azt is, a mostani javaslat mellett már az Országgyűlés előtt van a 30 év alatti anyák, a háromgyermekes anyák, valamint a csed és gyed szja-mentességéről szóló javaslat is. – Kezdődhet tehát a parlamenti vita, majd Európa legnagyobb családi adócsökkentési programja! – jelentette ki az államtitkár.