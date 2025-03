Megszólalt a Mohu a lomtalanítással kapcsolatban

Idén is, ahogy eddig minden alkalommal, felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy mi számít lomnak és mi nem. A jelenlegi lomtalanítási rendszer egyik sajátossága éppen az, hogy sajnos számos nem lomnak minősülő dolog is bekerül a halomba. A Mohu számára Budapest tisztasága elsődleges szempont, így a házak elé kitett, összekevert, szelektálhatatlan halmokat a Mohu Budapest idén is elszállítja.