Pikk Bayerrel és Ambrózyval – A füstgyertyák is csonkig égnek + videó

A mai Pikket sem ússzák meg pikírt mondatok és fanyar humor nélkül. Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron újságíró ismét átszáguldott egész Európán. Feldobták a kérdést, vajon a szerelem beteljesülése az, amikor egymásról hangfelvételeket készítenek a felek? Ugyanis Magyar Péter bemutatta legújabb barátnőjét. A pride is szóba került, valamint az Országgyűlésben történt füstgyertyázás, illetve az is, hogy a Budapest Pride valójában egy üzleti vállalkozás lett.

Most sem bírta ki a két megmondóember, hogy ne szóljon be egymásnak. Ambrózy azzal is „támadta” Bayert, hogy miért megy este Debrecenbe haknizni, ahelyett, hogy a magyar–török meccset nézné. Miután ezen jól kinevették magukat, áttértek arra, hogy Magyar Péter bemutatta legújabb szerelmét, aki egyébként asszisztense is. Sok boldogságot kívántak a párnak, majd Ambrózy feldobta a nagy kérdést: vajon a nagy érzelmi beteljesülés akkor jön el, ha kölcsönösen lehallgatják egymást? Haladjunk is tovább, mert bőven volt mit megvitatni. Kollégáink már korábban fogadtak arra, vajon a magyar ellenzék szerb mintára mikor fog füstbombákat dobálni a Parlamentben. Ha bombát nem is, füstgyertyákat gyújtottak a Momentum politikusai az ülésteremben, hogy megakadályozzák a gyermekvédelmi és a gyülekezési törvény módosítását, ami a pride-ot is érintette. A rendbontók számíthatnak következményekre, ugyanis zárt térben használták a pirotechnikai eszközöket. Amellett, hogy tűzveszélyes volt, fuldokoltak a képviselők, és orvosi segítségre is szükség volt, mindezt a pride miatt történt.

Kollégáink próbálták megfejteni, hogy miért fontos a Budapest Pride, amely lényegében egy üzleti vállalkozás lett. Kollégáink szerint érthetetlen, mitől lesz elfogadóbb a magyar társadalom, ha bőrtangás férfiak és transzvesztiták rohangálnak a főváros utcáin, mert alapvetően senkit nem érdekel most sem, hogy kinek milyen a nemi identitása.

Rátértek arra is, hogy a németeknél már az óvodában transzneműek tartanak érzékenyítőfoglalkozásokat a kicsiknek, amelyre Magyarországon eddig sem volt és ezután sem lesz példa. Nem hagyták ki azt sem, hogy más témákban ki és milyen alpári a médiában.

Vicces, humoros, odamondós, őszinte. Ez a Pikk.

Borítókép: Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron újságíró (Fotó: Ladoczki Balázs)