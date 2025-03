Rapid délelőtti friss – Több a soknál, amit a tiszások akarnak, közben várjuk a híreket Trump és Putyin értekezéséről + videó

Gyakran mondják, hogy a hülyeségnek már nincs határa. A valóság erre erősen rácáfol a jelenben.

Petschnig Mária Zita egy zárt körű, gödöllői Tisza-szigettagoknak szóló, múlt hétfői előadáson élesen támadta az anyák adómentességét. A tiszás szakértő saját bevallása szerint nem érti, hogy miért kell az ötven év alatti kétgyermekes édesanyáknak adómentességet adni. Ez volt az első témánk a Rapidban. A balliberális idős közgazdász érveivel nem értettek egyet kollégáink, felvetődtek a kérdések. Gábor Márton szerint furcsa „szalámizás” ez a Tisza Párt részéről, előbb leválasztanák a nőket, majd az időseket, most éppen a családanyákat a rendszerből és a kedvezményekből. Hozzátette, a tiszás támogatók szerint ezekkel a dolgokkal nem kell foglalkozni, mert a szülés és a család magánügy. Czirják Imre hozzátette, a közgazdász asszony azokhoz a régi elvekhez ragaszkodik, amelyeket már régen meghaladott a kor, elavultak a hölgy egykori reformista elképzelései, amelyeket a rendszerváltás idejében és előtte is a magáénak tudhatott. Kiemelte azt is, hogy ő és a hasonló közgazdászok a rezsicsökkentéssel sem értenek egyet, közben Gábor Márton azt sem felejtette el megjegyezni, hogy a tiszás megmondóemberek között nincsenek új arcok, csak a régieket látjuk viszont. Czirják hozzátette, hogy bármikor előveszik ezeket az embereket, nekik semmi sem jó – pláne a választások előtt –, és bevetik ezeket a sztorikat saját véleményükként.

Munkatársaink nagy elánnal áttértek a mai Trump amerikai és Putyin orosz elnök telefonos beszélgetésére, amelyet az egész világ nagyon vár. Czirják Imre szerint most már Zelenszkij számára lenne nagyon fontos a tűzszünet. Felidézte az elmúlt napok napok eseményeit is. (Ha nem tiszta mindenki előtt, amit mondott kiváló munkatársunk, javasoljuk, vegyenek elő egy térképet, és világos lesz minden.)

Czirják szerint Donald Trump már most nagyon jól tudja, hogy milyen ajánlatot fog tenni Putyinnak és mit fog elfogadni az orosz elnök. Erről is sokkal többet megtudhatnak tőlünk, miközben nagyon várja mindenki haza azt a két amerikai űrhajóst, akiket még a Bidenék „hagytak” tíz nap helyett hihetetlen ideig az űrben. Trump és Musk most hazahozza őket. Sokkal többet csak itt, nálunk a Rapidban.