Magyar Péter megérkezett „románföldre”, már buszoztathatják a magyarországi tiszásokat

Magyar Péter repülővel érkezett Marosvásárhelyre, ahol Markó Béla egykori román miniszterelnök-helyettessel, az RMDSZ korábbi elnökével találkozott. A Tisza Párt elnöke Nagyadorjánba tart, ahol az Erdélyi Kossuth Tisza-sziget által szervezett Közösségi Párbeszéd Tábor elnevezésű táborban vesz részt egy beszélgetésen.

Kátai István, a rendezvény egyik szervezője (Fotó: Havran Zoltán)

A rendezvény egyik fő szervezője, Kátai István nyitóbeszédében hangoztatta: ez a mostani tábor arról szól, hogy mindenki elmondhatja a véleményét, mindenkit meghallgatnak, és reméli, hogy a sajtó azt fogja leírni, ami történik. Jelen volt lapunk egyik munkatársa is, és leírta, ami történt, azonban nem sokáig élvezhette a tiszások „vendégszeretetét”: a megnyitóról beszámoló cikkünk miatt kitiltották onnan. Azt is hozzátették, hogy stábunk szombaton is kerülje el a tiszások minden megmozdulását.

Körülbelül húszan voltak jelen a tiszás tábor megnyitóján (Fotó: Havran Zoltán)

De mivel is adtunk erre okot? Bizonyára érzékenyen érintette őket, hogy megírtuk: nagyságrendileg húsz néző lézengett a hivatalos megnyitón. Ez nem is túl meglepő, ugyanis – mint arról már többször is írtunk – a Tisza Párt nem örvend túl nagy népszerűségnek az erdélyi magyarok körében. Ezzel azonban számolhattak a szervezők is, ugyanis nemcsak Erdélyből, hanem Magyarországról is várják a résztvevőket:

csak ők nem repülővel érkeznek, mint Magyar Péter, hanem buszoztatják őket, önköltségen.

A bukott baloldal krémje

Érdekes az is, hogy a szervezők közleménye szerint rendezvényük „a magyar és román közélet, civil társadalom és kulturális világ legnyitottabb, legbátrabb szereplőit hívja közös gondolkodásra”, hogy „valódi, részvételi párbeszéd induljon el a jövő formálásáról, társadalmi igazságosságról, ökológiáról, a demokrácia megújításáról és az együttműködés lehetőségeiről a Kárpát-medencében és a diaszpórában”.

Na de kik is ezek a szereplők? Érdemes őket szemügyre venni. Az esemény Facebook-oldalán büszkén hirdetik sorra a baloldal értelmiségi szereplőit, akiknek jelentős részéhez mind köthető valamilyen kisebb-nagyobb botrány vagy botrányos nyilatkozat.

Gáspárik Attila, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház bukott igazgatója (Fotó: Haáz Vince)

Jelen lesznek – többek között – Kéri László és Lakner Zoltán baloldali politológusok; Lukács Csaba, a Magyar Hang lapigazgatója és Gáspárik Attila, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház bukott igazgatója is.