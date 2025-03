Teljesen szétázunk, a fél országra kiadták a figyelmeztetést + videó

Az érkezett kiterjedt felhő- és csapadékzóna tovább halad északkeleti irányba, várhatóan az esti órákban hagyja el az országot – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a HungaroMet. Nyugat, délnyugat felől tovább szakadozik, csökken a felhőzet, de elsősorban az északnyugati, északi tájakon gomolyfelhők is képződnek, amelyekből főként az éjszaka első felében zápor, zivatar előfordulhat.

Hajnalban nagyobb eséllyel az északi, északkeleti derült részeken köd is képződhet, ennek gyors feloszlását követően szerdán több órára kisüt a nap a fátyol- és gomolyfelhők mellett, utóbbiakból helyenként zápor, zivatar is kialakulhat.

A délies irányú szél reggelig csak kevés helyen lehet élénk, néhol erős, szerdán azonban már a Dunántúlon és a Dél-Alföldön nagyobb területen is kísérhetik erős, a Fertő környékén viharos lökések is. Zivatar miatt öt keleti vármegyére sárga, első fokú figyelmeztetést adtak ki.

Forrás: HungaroMet

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 9 fok között valószínű, de a kevésbé felhős, hidegre érzékeny helyeken hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán

16 és 22 fok között alakul.

Hatalmas esőzések jönnek

Egy másik bejegyzésükben arra is felhívták a figyelmet, hogy a héten az ország jelentős részén a márciusi havi átlagos mennyiségű, vagy azt kissé meghaladó csapadékra lehet számítani. Már kedden is csapadékzóna borítja be az ország keleti felét, de a hét további részében is mozgalmas, esős időjárásra kell készülni.

Alapvetően továbbra is déli, délnyugati áramlással érkezik változó nedvességtartalmú levegő a Kárpát-medence fölé, a keddi után elsősorban csütörtökön a nap első felében, majd pénteken és szombaton reggel, délelőtt várható nagyobb mennyiséget adó csapadékzónák érkezése, de a köztes időszakok sem lesznek teljesen csapadékmentesek.

Szerdától további, jellemzően 15-35 milliméter csapadék érkezhet a hét legvégéig, de kisebb körzetekben 40 milliméternél is több eshet.

Péntekig még kitart az enyhe idő, de a hétvégére már visszaeshet a hőmérséklet, hétfőtől pedig északias áramlással már száraz és hűvös légtömegek érkezhetnek Magyarország fölé. A bejegyzéshez készített infografika szerint Magyarországon a 1991–2020-as évek márciusi átlaga 34 milliméter csapadék.