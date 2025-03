Helyi kötődés nélkül képviselné az újpestieket Varju László

Varju László kínosan ügyel arra, hogy ott, ahol éppen politikai pozícióra hajt, legyen hivatalosan bejelentett lakcíme, így élt évekig egy panzióban Taksonyban, ahol több száz milliós hitelállományt és kifizetetlen számlákat hagyott maga után, és így jelentette be magát a saját cégének, a Varju Kft. tulajdonában lévő ingatlanba Újpesten is – mondta el lapunknak Renge Zsolt. A kormánypártok újpesti képviselő jelöltje kiemelte,

Varju mindeközben életvitelszerűen a Rózsadombon élt, a legújabb sajtóinformációk szerint pedig immáron Óbudán. Kiss László is megirigyelné. Néhanapján pedig lenéz közénk, és fújja Gyurcsány szólamait, úgy, hogy közben semmilyen érdemi fejlesztés nem köthető a nevéhez.

A jelölt kiemelte, Varju László semmilyen szinten sem képviselte az újpestiek érdekeit.

Az itt élők képviselete valójában nem is célja. Varju Lászlónak Újpest csak egy politikai projekt, jelenleg is csak a politikai túlélésre játszik. Szerinte ez az időközi választás róla szól, nem véletlenül szórta tele a várost a plakátjaival, szerintem azonban ez a választás Újpestről és Angyalföldről, az itt élő emberekről szól

– tette hozzá Renge Zsolt.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, a Demokratikus Koalíció elnöke a posztjában Varju Lászlót egy munkás kisemberként mutatta be, akit jogtalanul fosztottak meg a mandátumától. A bukott miniszterelnök azt azonban elfelejtette megemlíteni, hogy Varju Lászlót három ügyben is elítélte a bíróság. A bejegyzésből pedig az se derült ki, hogy milyen nagy lábon is él valójában az egyszerű bányásznak beállított Varju.

A politikus felesége, Czeglédi Katalin 2003 márciusától, 2024 februárjáig birtokolt egy, a II. kerület frekventált helyszínén található ingatlant. A háromlakásos társasházban egy 116 négyzetméteres, háromszobás ingatlanban élt Varju a feleségével és három gyermekével.

Erről tanúskodik a postaláda is, amelyre a mai napig ki van írva a saját és a felesége vezetékneve.

Fotó: Mirkó István Forrás: Földhivatal Fotó: Mirkó István

Tavaly azonban a Varju család eladta a szóban forgó II. kerületi ingatlant, és átköltöztek a III. kerületbe, egy 119 négyzetméteres, négyszobás ingatlanba, amely szintén Varju László feleségének nevén van. A nemrég elkészült ingatlanban három lakás található, amelyek közül a hármas számú lakás a hivatalos földhivatali dokumentumok szerint 2024 januárja óta Czeglédi Katalin, Varju László feleségének kizárólagos tulajdonában áll.

Fotó: Mirkó István Forrás: Földhivatal Fotó: Mirkó István

A felsorolás itt nem érhet véget, Varju László ugyanis közvetetten egy újpesti luxuslakóparkban birtokol egy kétszobás lakást. A lakópark, amely bármely nyugat-európai városban megállná a helyét, külön portaszolgálattal is rendelkezik. Az említett lakás azonban a földhivatali dokumentum szerint a Varju Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft.-hez tartozik, amely Varju László tulajdonában áll.

Fotó: Mirkó István Forrás: Földhivatal Fotó: Mirkó István

Külön érdekesség, hogy mindeközben Varju pusztán egy öröklés és vásárlás útján szerzett, Mágocs településen található lakóházat tüntetett fel a 2024-es vagyonnyilatkozatában.