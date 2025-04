A Momentum ébredezik Csipkerózsika-álmából

A gyermekek védelmében megalkotott gyülekezési törvénymódosítást meglovagolva próbál ismét a felszínre törni a Momentum, a pártot ugyanis már reménytelenül kevesen támogatják. A liberálisok feltehetően abban reménykednek, hogy az újabb botránypolitizálással növelhetik valamelyest a már alig mérhető szavazóbázisukat.

A Momentum mellett egyébként a többi baloldali roncspárt is nagy bajban lehet, a DK-tól az MSZP-ig szép lassan mindenki beállt a törvénytelen hídlezárásokba szavazatszerzés céljából.

A döntés háttérben feltehetően nem a Pride mindenáron történő támogatása áll, a baloldal egyszerűen felismerte, hogy Magyar Péter a Pride-kapcsán hagyott nekik egy kis politikai játszóteret. Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint ugyanis

a Tisza úgy sakkozik, hogy itthon felesleges bármilyen nagyobb lélegzetű témában állást foglalni, elég ha Brüsszelben megszavaznak minden gender-, Ukrajna-, és háborúpárti előterjesztést, és ha nem beszélnek róla, nem is tudják meg a magyar választók.

– A Momentum, úgy tűnik ébredezik Csipkerózsika-, esetleg Csipkejózsika-álmából, újra az utcai politizálás sikerében reménykednek. A parlamentben gyülekezési törvény módosítása ellen tiltakozva a füstgyertyás akciójukkal indították a politikai idényüket. Ezzel is azt nyújtották, ami a lényegük, a provokáció, a folyamatos elégedetlenség, a liberális destruktivizmus csúcsra járatása. Ez nem meglepő, megszoktuk már tőlük a kordonbontást és a Kossuth téri füstgránátozást is – fogalmazott az elemző, aki szerint ahhoz képest, hogy nagyrészt korábban külföldön tanuló és dolgozó fiatalok alkotják a párt vezetőségének keménymagját, semmilyen politikai innovációt nem képesek magukból kisajtolni. – Az, hogy újra, ugyanazt teszik, mint korábban – noha a folyamatos megmozdulásaik akkor sem értek el semmilyen eredményt –, azt bizonyítja, hogy nincs elég intellektuális hátterük a politizáláshoz – vélekedett Pindoch Tamás.

A radikális Fidesz-gyűlölet, amit a Momentum már évek óta képvisel, bizonyosan elférne a Tisza-féle baloldali gyűjtőpártban is. (Forrás: Facebook)

Mint fogalmazott, a lila párt már korábban is nyilvánvalóvá tette, hogy ők egy globalista, liberális rétegpárt, így a szexuális kisebbségek jogait tartják a legfontosabb politikai ügyüknek.

Abban reménykednek, hogy a Tisza Párt hallgatása is hozzájárulhat ahhoz, hogy ennek a témának olyan felhajtóereje van a teljes ellenzéki szavazótáboron belül, ami hozhat számukra néhány százaléknyi népszerűséget.

A Tisza és a Momentum korábbi szavazótábora egyértelműen egy halmazba tartozik, ezért az a radikális Fidesz-gyűlölet, amit a Momentum már évek óta képvisel, bizonyosan elférne a Tisza-féle baloldali gyűjtőpártban is – mondta az elemző.

Meglátása szerint a Momentum célja most az lehet, hogy az év végére olyan pozícióba kerülhetnek, hogy az öt százalék körüli eredményükkel leülhetnek tárgyalni Magyar Péterrel a koordinált egyéni jelöltekről, esetleg a befutó tiszás, listás helyek kialkudásáról. – Ezért fel kell arra készülni, hogy a Momentum harsányabb lesz a parlamentben is, és az utcai megmozdulásaik is folytatódni fognak – hangsúlyozta Pindroch Tamás.