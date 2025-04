Így alakul a boltok nyitvatartása a május eleji hosszú hétvégén

Négynapos hosszú hétvégével, benne piros betűs ünneppel és munkaszüneti nappal nyit a május, ez pedig alaposan megkavarja a hétköznapok megszokott rendjét. Éppen ezért arra kérte a Világgazdaság a nagy magyarországi boltokat, árulják el, hogyan alakul náluk a május 1-jei nyitvatartás.

Elöljáróban érdemes felidézni, hogyan is telnek az első májusi napok.

Május 1. – a munka ünnepe, ünnepnap, a legtöbb országban, így Magyarországon is hivatalos állami szabadnap.

Május 2. – munkaszüneti nap, áthelyezett munkanap, amelyet május 17-én, szombaton kell ledolgozni.

Május 3. – hagyományos szombat és hétvége.

Május 4. – hagyományos vasárnap és hétvége.

Már csak az kérdés, hogyan igazodnak ehhez a naptárhoz a boltok, mikor tartanak zárva a boltok, mire számítsanak a vásárlók. Alább ismertetjük a boltláncok portálnak küldött válaszait a témában.

Lidl: május 1-jei nyitvatartás

A Lidl Magyarország áruházai május 1-jén zárva lesznek, a többi napon pedig a megszokott nyitva tartással várja vásárlóit az áruházlánc. Az egyes üzletek pontos nyitvatartási ideje megtekinthető a vállalat weboldalán, valamint a Lidl Plus applikációban is.

Reál: május 1-jei nyitvatartás

Május 1-én zárva lesznek az üzletek. A többi napon viszont a megszokott nyitvatartással lesznek nyitva.

CBA: május 1-jei nyitvatartás

Május 1-jén az üzletek zárva tartanak, 2-4. között a szokásos nyitvatartási időben várjuk a vásárlókat.

SPAR: május 1-jei nyitvatartás

Az üzleteik jelentős része zárva tart, viszont lesznek kivételek:

a töltőállomásokon található OMV-SPAR express és ORLEN-DESPAR üzletek,

valamint egyes SPAR partner és SPAR market áruházak,

illetve a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren található City SPAR szupermarket.

Ezek pontos nyitva tartásáról ezen a linken, illetve itt és itt lehet tájékozódni. A hosszúhétvége többi napján aztán normál nyitva tartási rendben várják a vásárlókat.

Tesco: május 1-jei nyitvatartás

Május 1-én az áruházak zárva tartanak, míg a hosszú hétvége többi napján a már megszokott nyitvatartással várják a vásárlókat.

Auchan: május 1-jei nyitvatartás

Az Auchantól az alábbi tájékoztatást kaptáka nyitvatartásról:

A benzinkutak május 1-jén is nyitva lesznek 0-24 órában. A kabinok és a shopok telephelyenként változó időtartamban lesznek nyitva, a többi napokon a kutak kabinjai és a shopok a szokásos rendben működnek. Az automaták 0-24-ben fognak üzemelni. Az Auchan áruházak május 1-jén zárva lesznek, a hosszú hétvége többi napján szokásos nyitvatartás szerint működnek

Aldi: május 1-jei nyitvatartás

Az Aldi április 30-án, a hosszú hétvége előtti szerdán a megszokott hétköznapi nyitvatartással várja a vásárlókat. Május 1-jén valamennyi hazai Aldi-üzlet zárva tart. Viszont május 2-án a hétköznap pénteki, május 3-án szombati, május 4-én pedig a megszokott vasárnapi nyitva tartás szerint lesznek elérhetők az áruházlánc üzletei.

Penny: május 1-jei nyitvatartás:

A május 1-i hosszú hétvége alatt a Penny üzletei az alábbi rend szerint tartanak nyitva:

Május 1., csütörtök: zárva

Május 2., péntektől a boltok a megszokott nyitvatartási rend szerint várják a vásárlókat.

Összességében tehát elmondható, hogy a húsvéti ünnepi nyitvatartáshoz hasonlóan a magyarországi boltok ezúttal is közel azonos menetrendet alkalmaznak. Persze, mint látszik, kivételek így is akadnak azért, ez pedig jól is jöhet azoknak, akik nem tudták elintézni idejében a bevásárlást.

