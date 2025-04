Lázár János: Nincs lefutva a 2026-os választás, a tét a normalitás és a jólét megőrzése + videó

Lázár János beszélt arról is, hogy a kormány számára fontos a vidék, és bár léptek előre, Békés vármegye továbbra is az egyik legelmaradottabb vármegye, itt tehát van még kötelezettsége a kormánynak. Szólt arról is, hogy amíg Budapest az európai uniós átlagos fejlettségi szint felett van 67 százalékkal, addig Békés vármegye elmarad attól 40 százalékkal, ez megmutatkozik a fizetésekben is.

Lázár János: minél jobb Ukrajnának, annál rosszabb nekünk, magyaroknak

Elmondta, hogy elindult a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazás arról, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen-e vagy sem. Úgy véli, hogy minél jobb Ukrajnának, annál rosszabb Magyarországnak; és ha Ukrajna zöld utat kap, akkor elveszi Magyarországtól a következő éveket. Brüsszel francia és német érdekek miatt szeretné, hogy Ukrajna az EU tagja legyen, és szövetkeztek a Tisza Párttal, hogy Magyarországon is Ukrajna-párti kormány legyen. Kiemelte, hogy a Tisza Pártnál elszólták magukat, azon dolgoznak, hogy ne jusson forrás a magyaroknak, amit hazaárulásnak nevezett.

Hangsúlyozta, hogy Brüsszelben minden magyar európai parlamenti képviselőnek a magyar érdekekért kell dolgoznia, ezzel szemben a Tisza Párt emberei Brüsszel érdekeit nézik.

Meg kell védenünk a gyermekeinket, meg kell őriznünk a vidék erejét

Hangsúlyozta, hogy meg kell őrizni a normalitást, a jólétért kell tenni, és több pontot említett.

A gyermekeket meg kell védeni, ezért módosították a vonatkozó jogszabályt. Kiemelte, hogy a pedofíliát tűzzel-vassal irtani kell, és azt mondta, a szerelem szabad, a Pride felvonulás viszont tilos.