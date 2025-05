Kortárs magyar művek is felcsendülnek a III. Budapesti nemzetközi orgonafesztiválon

A budapesti nemzetközi orgonafesztivál missziója az orgonazene széles körű népszerűsítése hazánkban olyan előadóművészekkel, akik a nemzetközi koncertélet aktív és meghatározó szereplői. Mint megtudtuk, a fesztivál fontos célkitűzése a különböző nemzetek zenekultúrájának bemutatása és kulturális hidak, barátságok építése a művészeten keresztül.

Mészáros Zsolt Máté játékát két koncerten hallhatja a közönség a III. Budapesti nemzetközi orgonafesztiválon (Fotó: Lugosi Péter)

Neves orgonaművészek érkeznek Liszt Ferenc kedvenc templomába

Külföldi koncertkörútjaim során rengeteg érdekes és értékes kompozíciót ismerhettem meg, ezekről a mai napig jellemzően újabb és újabb kottákkal térek haza. Korábbi élményeim és tapasztalataim indítottak arra, hogy elindítsam a budapesti nemzetközi orgonafesztivált, hogy a hazai közönség is megismerhesse a különböző nemzetek orgonazenéjét a legautentikusabb előadok tolmácsolásában

– avatott be Mészáros Zsolt Máté, aki minden közreműködő orgonaművészt arra kér, hogy műsorán keresztül ismertesse saját nemzeti zenekultúráját, emellett legalább egy olyan magyar művet is válasszon, amely megmutatja a közös értékeinket.

A III. Budapesti Nemzetközi Orgonafesztiválnak otthont adó belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia-templom Budapest legrégibb temploma, amely mindig meghatározó kulturális színtér volt a főváros életében. Liszt Ferenc is sok szálon kötődik hozzá, és az ország egyik legkiválóbb koncertorgonájával rendelkezik. Mészáros Zsolt Máté szerint a hangszert arra predesztinálták adottságai, hogy kiemelt jelentőségű kulturális események valósuljanak meg itt, ezért idén is rendkívül színes koncerteket állítottak össze. A fesztivál a Krakkói Zeneakadémia professzora, Marek Stefański és Agnieszka Radwan-Stefańska hangversenyével indult el május 4-én, de érkezik a fesztiválra Jan Bokszczanin, a Varsói Zeneakadémia professzora, akinek a nevéhez több mint húsz CD-felvétel kötődik. Olasz vendégük is lesz, Giampaolo di Rosa, aki művészként és kutatóként is elismert, az átiratok és improvizációk mesetere. A magyar orgonaművészeket Virágh András Gábor képviseli, aki a Szent István-bazilika orgonaművésze és generációjának egyik legsikeresebb zeneszerzője.

A belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia-templomban található az ország egyik legkiválóbb koncertorgonája (Fotó: Zelnik Péter Zénó)

Két hangversenyen – május 11-én és június 29-én – hallhatja majd a játékomat a közönség, mindkettőre különleges műsorral készülünk Boldoczki Gábor trombitavirtuóz és a Szolnoki Bartók Béla Női Kar közreműködésével

– emelte ki Mészáros Zsolt Máté, hozzátéve, hogy az idei évben először olyan kortárs magyar orgonaművek is felcsendülnek, amelyek kifejezetten a fesztivál megrendelésére készültek.

Eötvös Péter E-C-H-O című piccolo trombitára és orgonára írott műve először hangzik el budapesti templomban.

Mészáros Zsolt Máté elmondása szerint 2023-ban ígéretet tett Eötvös Péternek, hogy Boldoczki Gábor trombitaművésszel közösen előadják az E-C-H-O című művét. – Eötvös Péter azóta nincs már közöttünk, ezért ezzel a művel rá is emlékezünk. Az E-C-H-O egy rendkívül különleges kompozíció, még sosem hallottam ehhez hasonlót. A zeneszerző szavaival élve: „érzelmes, szubjektív történet a zene nyelvén”. Az elbeszélő szerepét a szólista játssza, aki mintha egy magaslatról recitálna, miközben szavait visszhangozza a környék. A mű címe is az orgonahangzás által megteremtett zengő akusztikára utal, amely az alapkörnyezetet biztosítja mindehhez – magyarázta.

Az orgonaművész szerint fontos, hogy új zeneművek íródjanak orgonára, hiszen az elmúlt évtizedekben a legjelentősebb zeneszerzőink nem, vagy csak kevés művet komponáltak erre a hangszerre. Ezért rendszeresen együtt dolgozik a legkiválóbb magyar zeneszerzőkkel, mintegy 35 darabot mutatott be eddig. Idén Liszt Ferenc tiszteletére Fekete Gyula, Molnár Viktor és Virágh András Gábor komponált felkérésére műveket, amelyek ősbemutatóját a fesztiválon hallhatja a közönség.

Hiszek benne, hogy Liszt Ferenc szellemisége és művészete nem csupán a múlt része, hanem élő kulturális örökség, amely a jelennek és a jövőnek is szól. Zenéje az idei fesztiválunkon is méltó módon lesz jelen a külföldi közreműködők koncertjein és a saját hangversenyeimen egyaránt, amely rávilágít nemzetközi jelentőségére, az új orgonaműveken keresztül pedig az is megmutatkozik, hogyan hat a művészete a mai napig a zeneszerzőkre

– foglalta össze.