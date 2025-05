Botrány Sopronban: rátámadtak az edzőre, aki ha kell, bokszolni is kiállna

Nem mindennapi események játszódtak le a Sopron–Körmend férfi kosárlabda NB I-es mérkőzésen, amelyet a rájátszásban az 5-8. helyért rendeznek. A szerdai soproni összecsapást 84-75-re a hazai csapat nyerte meg, ezzel a két győzelemig tartó páros mérkőzésen 1-1 az állás, azaz nem dőlt még el semmi. De a meccs utáni sajtótájékoztatón a körmendi edző, Forray Gábor szavai mellett nem lehet szó nélkül elmenni.

Egy jelenet a Sopron–Körmend kosármeccsről, amely után Forray Gábor különös nyilatkozatot tett

(Fotó: Sopronkc.hu)

Forray Gábor különös nyilatkozata

A mérkőzést követő sajtótájékoztatón a körmendiek edzője, Forray Gábor különös nyilatkozatot tett. Érdemes alaposan elolvasni mindezt, mert tényleg nem mindennap hangzanak el ilyen mondatok.

Azzal szeretném kezdeni, amivel illik, hogy gratulálok a Sopronnak, hiszen azt gondolom, hogy egy jó mérkőzésen a harmadik negyed bizonyos periódusaiban volt egy kis rövidzárlatunk, amikor nem azt csináltuk, amit kellett volna. Annak ellenére, hogy huszonegy asszisztunk volt, ami kollektív játékra mutat, abban a periódusban nem jól reagáltunk a Sopron agresszív védekezésére, eladott labdák után átrohantak rajtunk, és próbáltuk ledolgozni a különbséget, amit kiépítettek, de a Sopron jó csapat. Jackson jó formában játszott, és megnyerte a meccset Meszlényi Robival együtt, akinek szintén gratulálok, mert azt gondolom, hogy egy érett felnőtt játékossá vált. Lett volna sanszunk nyerni, de kritikus pillanatokban rossz döntéseket hoztunk, puhák voltunk, és a jobbik csapat nyert ma. Szombaton szeretnénk visszavágni, de nem lesz egyszerű dolgunk, hiszen Durázi nem fog tudni játszani. Nem tudom, hogy pontosan mi történt, mert nem is értem a szituációt. Én tisztelem a soproni klubot és az edzőt is. Amikor Körmenden és Szolnokon volt edző, akkor is tiszteltem. Azt gondolom, hogy teljesen korrekt viszonyt ápolunk egymás közt, és nem értem azt, hogy miért kérte ki a videót, amikor megkapták az ítéletet. Én úgy tanultam, hogy a fekvő emberbe nem rúgunk bele. Ez a meccs eldőlt, itt véget értek a dolgok, az én megítélésem szerint… ez az én véleményem, és ezt mondhatom, azt mondtam, hogy inkorrekt vagy, hogy ez kikérted, de van, aki nem így gondolja.

Szólásszabadság van, nem? De hogy ebből ilyen patáliát csinálni… átszalad, és fenyeget. Nyilván utána én, mivel a múltkor volt problémám, zsebre tettem a kezemet, hogy ne legyek mutogató, és egy helyben álltam.

Támad az ember, és úgy kell lefogni, és akkor én is kapok egy technikait, őt pedig nyilván ki kellett volna állítani. Én ezt nem értem. Ha én minden inzultusra így reagálnék, másból sem állna az életünk, mint hogy rohangálunk. Sajnálom nagyon, mert mindig tiszteltem és ez ezután is így lesz, de úgy érzem, ez túlment egy bizonyos határon. Nem illik rátámadni egy edzőre azért, mert megkérdez valamit.

Legközelebb leüt, vagy nem is értem, hogy mi lesz. Még jó, hogy elkezdtem kondizni, ha férfiak módjára kiállunk bokszolni, akkor lecsapom, de nyilván itt ez nem lehet. Bízom abban, hogy szombaton figyelnek erre, hogy nehogy megint átszaladjon. Kérek egy őrt magam mellé, nehogy valami bajom legyen.

Mindjárt jön a nyár, nehogy bajokkal küzdjek és ne tudjam élvezni. Még egyszer gratulálok a Sopronnak, mert megérdemelték, szurkolóinknak köszönjük, szombaton találkozunk!

Maradjunk annyiban, hogy ez tényleg nem mindennapos megnyilvánulás.

Nyilvánvaló, hogy az esetet a körmendi Durazi kiállítása okozta, de ezek a szavak akkor is különösek és nagyon furcsák.

A BB1 kosárlabda szakoldalon olvasható szurkolói bejegyzés szerint Durazi szabálytalansága után Forray Gábor reklamált és ez nem tetszett a hazaiak edzőjének. Ez volt tehát ennek a botránynak az eredője.