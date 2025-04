Ezek a legnépszerűbb ballagási ajándékok

A középiskolai ballagás életre szóló mérföldkő, amit a családok nemcsak virággal és ünnepi ebéddel, hanem ajándékokkal is megünnepelnek. A ballagási ajándékok ára rendkívül széles skálán mozog, a kisebb figyelmességektől a nagy értékű meglepetésekig minden megtalálható – írja a Világgazdaság.

A legnépszerűbb ajándékok közé tartozik a virágcsokor, amely 5–25 ezer forint között kapható, de különleges örökvirág-kompozíciókért ennél is többet elkérhetnek. A kisebb ajándékok, mint plüssfigurák, gravírozott tollkészletek vagy kulcstartók 2–15 ezer forintba kerülnek.

Az ékszer-ajándékozás továbbra is divat. Egy egyszerűbb ezüst nyaklánc 10–40 ezer forint között mozog, míg az arany ékszerek 50–200 ezer forintba is kerülhetnek. A divatórák és okosórák ára 20–80 ezer forint körül alakul, utóbbi főként fiúknál népszerű.

Sokan pénzt ajándékoznak:

az átlagos összegek 20–30 ezer forint körül mozognak, de nem ritka a 100 ezres vagy magasabb összegű ajándék sem. Kreatív megoldásként gyakran adják át a pénzt pénzfán vagy lufiban.

Ha nincs felső határ, az ajándékok ára bőven milliós nagyságrendet is elérhet: használt autóval, új iPhone-nal, MacBookkal, luxusórával vagy táskával is meglephetik a ballagót. Egy külföldi nyaralás szintén népszerű ajándék lehet, amely repülőjeggyel, szállással, zsebpénzzel együtt akár az egymillió forintot is elérheti.

A Világgazdaság összesítése szerint egy átlagos magyar család 30–80 ezer forintot költ a ballagás körüli kiadásokra, míg a középosztálybeli családok 150–250 ezer forint között kalkulálnak.

A felsőbb rétegek akár ennek többszörösét is rászánják az eseményre.

Bár a közösségi média folyamatosan emeli az elvárásokat, sok család törekszik inkább kreatív és személyes ajándékot adni, hiszen az igazi érték nem az árban, hanem az odafigyelésben és az együtt megélt élményekben rejlik.