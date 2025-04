Visszatért a Star Wars, újra tarol a mozikban + videó

Húsz évvel eredeti premierje után ismét mozikba került a Star Wars harmadik része, A Sith-ek bosszúja, és a jubileumi újrakiadás azonnal nagyot robbantott. A film 25,2 millió dolláros (mintegy 8,9 milliárd forintos) hétvégi bevétellel a második helyre ugrott az amerikai box office-listán, és csak a Bűnösök című új film tudta megelőzni – írja a Világgazdaság.

A Box Office Mojo adatai szerint az újrakiadás globálisan már 42,2 millió dolláros (15 milliárd forintos) bevételnél jár. A film eredeti, 2005-ös premierje idején világszerte 868,4 millió dollárt hozott a mozikban.

Jönnek az új Star Wars-filmek

A Sith-ek bosszúja sikerét erősítheti a Star Wars-univerzum iránti folyamatos érdeklődés is. Áprilisban a tokiói Star Wars Celebration eseményen több új projektet is bejelentettek:

Star Wars: Starfighter

Maul: Shadow Lord

Ahsoka (2. évad)

Star Wars: Látomások (3. évad)

A kilencedik jedi

A mandalóri és Grogu

Star Wars: Új Jedi Rend

Star Wars: A Jedik hajnala

