Magyar Pétert érzékeny pontján találta el az ukrán zászlós kép, ez a fenyegetőzésének valódi oka

„Már megint fenyegetőzik. Most éppen perrel” – írta Dömötör Csaba a legújabb Facebook-posztjában, Magyar Péterről. A fideszes politikus szerint a Tisza Párt vezéralakja azért indulatos, mert kellemetlen számára az ukrán EU-csatlakozás témája, különösen azután, hogy pártja EP-képviselői megszavaztak egy Ukrajnát teljes támogatásban részesítő határozatot.

Dömötör posztjában utalt arra is, hogy Magyar Péter azt az embert akarja beperelni, aki ukrán zászlóval a kezében ábrázolta őt, miközben saját politikai pályáját egy szerkesztett profilképpel indította.

„Azt azért kíváncsian várjuk, hogy mikor perli majd a HVG-t, amely évtizedek óta pimpelt grafikákkal nyomul a címlapjain” – írta Dömötör, hozzátéve: „A mellékelt címlapért mindenképpen pereljen azon az alapon, hogy ő nem egy WC-tisztító márka, hanem egy feleségét lehallgató ellenzéki politikus.”

A politikus szerint Magyar és pártja ugyanazt az utat járják, mint korábban az MSZP, amikor nyilvánosan tagadtak valamit, majd az Európai Parlamentben megszavazták. Így járt el az MSZP a migráció kapcsán is, ők akkor azt hajtogatták, hogy ez egy álprobléma. Magyar Péterék most az ukrán csatlakozásról állítják, hogy irreleváns. Ezzel szemben április 2-án a tiszás EP-képviselők egy olyan határozatot támogattak, amely feltétel nélküli és teljes támogatást adna Ukrajnának – katonai célokra is –, és az ország gyors EU-tagságát sürgeti.

Dömötör úgy véli, Magyar Péter perrel való fenyegetőzése jól illeszkedik a liberális erők cenzúratörekvéseibe: példaként hozta fel Lengyelországot, ahol konzervatív médiumokat szorítanak háttérbe, illetve az Európai Bizottság tényellenőrző rendszerének bővítését is említette, amely szerinte politikai cenzúragépezetként működhet.

„Magyar Péter pont úgy jár el, mind az őt támogató cimborái. Addig tart nála a véleményszabadság, amíg a saját hangját hallhatja” – zárta bejegyzését Dömötör.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)