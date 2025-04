Megtalálták a hajóbalesetben eltűnt fiatalember holttestét, aki világbajnokságon is játszott

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy Lieszkovszky Zalán egy hajóról esett a vízbe másfél hete. A Teol most a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján azt írja, vasárnap délben holttestet találtak a Dunában Bölcskénél, a folyam 1552. kilométerénél. Most kiderült az is, hogy a Budafok-Téténynél eltűnt Lieszkovszky Zalán holtteste került elő, ugyanis a portál a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál arról érdeklődött, hogy lehet-e összefüggés a másfél hete Budafoknál eltűnt férfi és a bölcskei eset között. A pontos választ a Teol cikkében olvashatja el.

A Magyar Nemzet korábban arról is írt, hogy Lieszkovszky Zalán két világbajnokságon és egy Európa-bajnokságon védte a magyar kispályás válogatott kapuját. Az utóbbi időben a Csepel SC labdarúgócsapatának erőnléti edzőjeként dolgozott. Lieszkovszky Zalán Dunaújvárosban született. Játszott Pakson, Solton, Dunaújvárosban, Dunaföldváron, Bölcskén és Csepelen. Tagja volt az NB I-ben szereplő dunaújvárosi futsalcsapatnak is.