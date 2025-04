Kiderült, milyen ok húzódik a fürdőkádban mobilozó nyíregyházi kislány tragédiája mögött

Az esetről korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, ahogy arról is, hogy a kislányt hogyan búcsúztatták a barátai és a családja. Az áramütés után a helyszínen még sikerült stabilizálni az állapotát, de egy héttel később a kórházban meghalt a hatodikos lány. A Szon Laura halálával kapcsolatban most arról ír, hogy elképesztő mennyiségben emelkedik a mobilozás miatti tragédiák száma.

Szinte mindennapos, hogy az éppen autóval közlekedő sofőrök fülén telefont látni, annak ellenére is, hogy az tiltott. A gond ezzel az, hogy a telefonozás, vagy telefonálás elvonja a figyelmet arról, amivel épp foglalkozunk, emiatt előfordul, hogy nem veszünk észre dolgokat. A szakirodalom ezt „nem figyelési vakságnak” nevezi. A definíció lényege, hogy egy új inger hatására a figyelmünk megváltozik. A szakpszichológus a portálnak bővebben is beszélt arról, hogy mi okozhat nem figyelési vakságot, ahogyan arról is beszámolt, hogy mit tehetünk ellene.