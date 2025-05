Balkáni kulcsországgal fogunk össze a migráció megfékezésében

Közös, magyar és görög érdek a Nyugat-Balkán békéjének és stabilitásának megőrzése, valamint az Európai Unió külső határainak védelme – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere Athénban, ahol Nikosz Dendiasz görög védelmi miniszterrel tárgyalt.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Nikosz Dendiasz görög védelmi miniszter (Fotó: MTI/EPA/ANA-MPA/Alexandrosz Beltesz)

– A látogatás alkalmat biztosított arra is, hogy személyesen egyeztessünk az országainkban jelentkező illegális migráció okozta kihívásokról – mondta a tárcavezető. Kiemelte: a szigorított magyar határellenőrzés mellett hazánk részt vesz a görög határ védelmében is az uniós határvédelmi ügynökség, a Frontex működésének keretében, továbbá az európai tengeri kereskedelmi útvonalak biztonságát garantáló EUNAVFOR Aspides haditengerészeti művelet vezetésében is képviseltetjük magunkat a görögországi műveleti parancsnokságon.

A honvédelmi miniszter elmondta: „Magyarország más módon is hozzájárul az Európa szempontjából meghatározó szomszédos régiók stabilitásához, kiemelten kezeljük az üldözött keresztény közösségek támogatását.” A miniszter hangsúlyozta, hogy

mindkét ország kiemelkedően sokat tesz a Nyugat-Balkán biztonságáért, hiszen komoly hozzájárulói a térség békéjét szavatoló EUFOR ALTHEA- és a KFOR-missziónak.

A miniszter a nyugat-balkáni országok európai uniós csatlakozásának felgyorsításával kapcsolatban aláhúzta, hogy hazánk továbbra is kiáll az érdemalapú uniós csatlakozási folyamatok mellett, hiszen csak ez biztosíthatja a hosszú távú stabilitást és a gazdasági prosperitást a régióban.

Erősödő együttműködés

Magyarország nem támogatja, hogy a csatlakozásra felkészületlen Ukrajnát rohamtempóban, minden észszerűséget nélkülözve Brüsszel betuszkolja az Európai Unióba – jelentette ki a miniszter.

A miniszteri találkozó egyik kiemelt témája a magyar–görög védelmi együttműködés erősítése volt, különösen a katonai oktatás, kiképzés és a védelmi innováció terén. Ezt jól példázza a görög védelmi innovációs központ és a Védelmi Innovációs Kutatóintézet (VIKI) között tervezett együttműködés

– húzta alá Szalay-Bobrovniczky Kristóf.