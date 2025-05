Fokozzuk az agrárgazdasági együttműködésünket az Egyesült Államokkal

– Új dimenziók nyílnak hazánk és az Egyesült Államok között az agrárgazdasági kapcsolatok vonatkozásában, jelentette ki Nagy István agrárminiszter, aki hivatalában fogadta Robert Palladinót, az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségének ideiglenes ügyvivőjét – közölte az Agrárminisztérium (AM) az MTI-vel hétfőn.

A közlemény szerint a tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország alapjaiban újítja meg a mezőgazdaságát és élelmiszeriparát, ebben a folyamatban pedig a tudás és a technológia tekintetében Magyarország számít az Egyesült Államok együttműködésére.

A hazai beruházásokat ötvenszázalékos intenzitással támogatja a kormány a feldolgozóipar, az állattenyésztés, az üzemek, a tárolók és az öntözésfejlesztés vonatkozásában is.

A magyar agrárium remekül illeszkedik az Egyesült Államok technikai hátteréhez, amit még jobban ki kell aknáznunk. A feldolgozóipar és a mezőgazdasági gépipar területén számos olyan szegmens van, ahol további együttműködéseket tudunk kötni – tette hozzá.

Nagy István kitért arra is, hogy a legjobb befektetés a tudás, éppen ezért kiemelten fontos a tudományos és oktatási kapcsolatok megerősítése. A magyar fiatalok számára kulcsfontosságú, hogy a tengeren túli oktatási rendszerben is részt tudjanak venni. Emellett további lehetőségek rejlenek az oktatók és a diákok cseréjében is, hiszen rengeteg területen kapcsolódunk egymáshoz.

Kifejtette, a folyamatosan változó világunkban kulcsszerep hárul az agráriumra és az élelmiszeriparra. A szélsőséges időjáráshoz, a termelési viszonyokhoz, a technológiai igényekhez és a társadalmi elvárásokhoz is alkalmazkodnunk kell.

Az a feladatunk, hogy a megfogalmazódó kérdésekre megfelelő válaszokat találjunk. Ebben a helyzetben olyan jövőképet kell adnunk a gazdáknak, hogy érdemes legyen termelni és biztonságos élelmiszereket előállítani.

A miniszter a tárgyalópartnere figyelmébe ajánlotta az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítást és Vásárt, amit idén szeptemberben tartanak. Az eseményen történő részvétel remek lehetőséget teremt az Egyesült Államok számára is, hogy megmutassa önmagát.