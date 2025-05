Becsapódó kisbolygók meteoritdarabkáit láthatják most a szemfülesek

A kisbolygókból megmaradt meteoritdarabok most a nagyközönség számára is megtekinthetővé válnak a HUN-REN CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet látogatóközpontjában, a Svábhegyi Csillagvizsgálóban. A becsapódott kisbolyók közül kettő meteoritjai és kőzetszövete szerepel az anyagban. A gyűjtemény egy harmadik magyar vonatkozású meteorittal is kiegészül: a 2012-ben becsapódott Kassa meteorit egy szép darabja is megtekinthető a kiállításon, amely egy Magyarországról is jól látszó, teliholdnál fényesebb tűzgömb kíséretében, igen hangos robbanással robbant fel. A magyar biztonsági kamerákon rögzített tűzgömb felvételéből cseh–magyar–szlovák kutatói együttműködéssel számították ki a becsapódás helyét, majd találták meg a meteoritokat.