Kövér László elárulta, Magyar Péter mitől alávalóbb Gyurcsány Ferencnél is

Harmincvalahány éven keresztül senki nem ellenőrizte a kapuban az országgyűlési képviselőket, hogy mit hoznak be, pedig egy korábbi ciklusban láttam olyat, hogy honatyák önvédelmi fegyverrel jöttek be az Országházba, persze fel sem merült, hogy konkrét szándékkal tennék. Ezért sem vezettünk be olyan rendszabályt, ami a képviselőknek nehézséget okoz. Most azonban kértem a frakciók segítségét, döntsük el: büntessük a szigorítással azokat is, akik ártatlanok voltak a rendbontásban, vagy csak azokat, akik részt vettek benne? Várom, hogy az igazságügyi bizottság milyen javaslattal áll elő