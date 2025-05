Egyre nagyobb a feszültség az Akadémián

Az elmúlt hónapokban több olyan nyilatkozat, közlemény és állásfoglalás is napvilágot látott, amelyekben akadémiai tagok – gyakran tudományterülettől függetlenül – kormánykritikus politikai álláspontokat fogalmaztak meg. Ezek az álláspontok azonban nem egyéni véleményként, hanem az Akadémia vagy adott tudományos osztályok nevében jelentek meg. Információink szerint az intézményen belül mára egyértelmű törésvonal alakult ki azok között, akik szerint a tudósnak kötelessége közéleti kérdésekben megszólalni és azok között, akik úgy vélik:

a tudományos munka csak akkor maradhat független és hiteles, ha elhatárolódik a napi politikai vitáktól.

Ez a törésvonal nemcsak eszmei különbséget jelent, hanem kézzelfogható konfliktusokat is eredményez: belső viták, levélváltások, sőt időnként személyeskedések is jellemzik a testületi üléseket. Több akadémikus arról számolt be lapunknak, hogy ma már egy-egy pályázat vagy kutatási javaslat elbírálása során is előkerülhetnek politikai szempontok – még ha burkoltan is.