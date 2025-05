Ezért nincs szükség a társadalommérnökösködésre

„Keresztény Magyarországot akartam, mert csak ennek van jövője” – idézte Antall Józsefet beszéde elején Latorcai Csaba A kereszténydemokrata szellemiség a 20. században című tudományos konferencián. A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) ügyvezető alelnöke emlékeztetett: Antall József nem csupán kereszténydemokrata volt és nem csupán politikus volt, hanem történész is volt, aki pontosan látta a múltunkat és a jövőnket is.

A keresztény ember számára az élet is az állandó várakozás időszaka, most pedig különösen, hiszen Ferenc pápa halálát követően mindenki Rómára figyel. De keresztény emberként bízni kell a Szentlélek erejében is, mert ahogy néhány nappal ezelőtt Erdő Péter bíboros fogalmazott: Az új pápának és az egyháznak drámai időszakban kell a küldetését teljesítenie – mondta Latorcai Csaba. Majd ezt a kérdést tette fel: Vajon volt-e az egyháznak valaha nyugodt időszaka a történelemben?

Mi az amit mi, magyar kereszténydemokraták adtunk és adhatunk Magyarországnak és a világnak? Melyek a kereszténydemokrata értékrend és világnézet főbb elemei?

– tette fel a kérdéseket az ügyvezető alelnök. Majd rámutatott: az alapokkal tisztában kell lenniük, a kiindulópontjuk a szentírás és a nemzeti érdek.

A közös alapértékek tisztelete mentén a társadalmi, gazdasági és politikai kérdésekben nem lehet önfeladás, nem lehet kompromisszum

– hangsúlyozta. Hozzátette: az árnyalatok ugyanakkor beleférnek ebbe a képbe.

A kereszténydemokrata mozgalom soha nem lehet zárt, és nem az egyformaságra, hanem az egységre törekszik, és ennek az egységnek a keresztény értékeken kell alapulni. A kereszténydemokráciának – a szó mai értelmében nem „trendinek” kell lennie, hanem következetesnek, mivel csak nagy hit tehet nagy csodát. Márpedig a világ jelenlegi eseményeit tekintve, emberi ésszel felfogva csodáért kiált – jelezte Latorcai Csaba. Hozzátette: ő maga a magyar nemzet és a kontinens jövőjét is pozitívan látja.

Az ügyvezető alelnök a keresztény felelősségvállalással kapcsolatban rámutatott, hogy minden ember Isten képmása, így nem csak önmagunkért, hanem embertársainkért, nemzetünkért és az egész világért felelősek vagyunk.

Ez a felelősségvállalás egy világosan megfogalmazott felelősségi renden alapszik, amelyet a közös jövőért kell vállalnunk

– emelte ki.

Magyarország és Európa jövőjének alakításában felelős kereszténydemokrataként úgy lehet részt venni, ha mindvégig megőrizzük azt a kritikus magatartást, amely a világra való nyitottsággal párosul. Ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy mindaz, amit az ember elképzel vagy alkot soha nem lehet tökéletes – mondta Latorcai Csaba. Majd kiemelte:

nincs és nem is lesz tökéletes rend, a társadalommérnökösködést ezért is utasítják el.

A család a nemzet alapköve, ha jelen van benne az isteni szeretet összetartó ereje, az lehetőség az egyén kibontakozására, fejlődésére és arra is, hogy szolgálja az egyéni és közösségi felelősség erősítését – mutatott rá az ügyvezető alelnök. Majd hangsúlyozta:

a család egy férfi és egy nő szövetségén alapul. Itt az egyes szám épp ugyan olyan fontos, mint az, hogy a két fél az férfi és nő

A családban a házastársak egyenjogúak és a családban a házastársak egyenlő felelősséggel is bírnak, mert a család a kereszténydemokratáknak az élet, a gyermek pedig a fogantatástól kezdve kincs – tette hozzá.

A politika és a mindenkori kormány feladata pedig az, hogy intézkedéseivel erősítse a családok biztonságát, szolgálja a jólétet és a jóllétet egyaránt. Ez a magyar kormány vezérelve 2010 óta, ettől kezdve ugyanis a házasság intézményének támogatását a gyermekvállaláson át a tanulmányok ösztönzéséig, vagy éppen az adó- és járulékkedvezményekkel a sikeres magyar jövőt kívánja elősegíteni – mondta Latorcai Csaba.

Az Európai Unió egy békeprojekt, legalábbis annak szánták kereszténydemokrata alapítóatyái, mivel azért hozták létre – és elődeit is –, hogy Európában ne legyen háború. Ehhez képest ma az EU vezetői nem a békéért, hanem a háborúért dolgoznak, azért, hogy az orosz-ukrán konfliktus minél tovább tartson, vagy akár még eszkalálódjon is – jelentette ki alelnök. Hozzátette: tehát azok akik ma vezetik Brüsszelben az EU-t azok sem az Európai Unióért, hanem éppen ellene dolgoznak.

Ha visszatekintünk a 2010 előtti évekre, akkor válik igazán világossá az, hogy ma Magyarországon európai mércével nézve is alacsony a munkanélküliségi ráta és – többek cinikus okoskodásával ellentétben is – sikerült 10 év alatt egymillió új munkahelyet létrehozni – idézte fel Latorcai Csaba. Majd hangsúlyozta:

a kormány az adópolitikájában is kereszténydemokrata elveket vall, mivel a hozzáállásuk szerint az adókat nem növelni, hanem beszedni kell.

A kereszténydemokrata gazdaságpolitikai szolidaritás megjelenik a családok támogatásánál és a családi adókedvezményeknél is és megjelenik a nyugdíjasok védelmében, illetve abban is, hogy a magyar családok, valamint a kis- és középvállalkozások fizetik Európában az egyik legalacsonyabb rezsit.