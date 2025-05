Fegyveres rablótámadás történt Debrecenben, milliós zsákmánnyal akartak elszelelni az álarcos banditák

Huszonöt éve már annak, hogy két huszonöt év körüli debreceni férfi kirabolta a Hajdúsági Takarékszövetkezet józsai fiókját – idézte fel a Haon.

2000. március 6. hétfőre esett. Este fél hat körül már csak három alkalmazott, három nő volt a józsai takarékszövetkezeti fiókban. Éppen záráshoz készülődtek, amikor két fiatal, maszkos férfi visszakényszerítette őket az épületbe.

Pisztolynak látszó tárgy, pisztolyt utánzó öngyújtó volt náluk.

A nők engedelmeskedtek, pénzt adtak a rablóknak. Az egyik maszkos a kabátjába dugta az egymillió forintnyi zsákmányt. Ebben a pillanatban lépett be az ajtón egy férfi, az egyik nő férje. A két rabló megijedt tőle. El akartak menekülni, ami sikerült nekik, de nem könnyen.

Összeverekedtek az alkalmazottakkal, akiknek sikerült visszaszerezniük a pénzt.

Hiába menekültek ki az épületből a rablók, nem jutottak messzire. Egyiküket a férj, a másikat pedig a rendőrök fogták el néhány perccel a rablótámadás után. Az egyik támadóhoz mentőt kellett hívni, mert nyílt lábszártörést szenvedett.

Húsvét hétfőn egy balmazújvárosi bankba tört be egy fiatal, aki meglehetősen zavartan viselkedett, még az épület fotocellás ajtaját is megrongálta. A rendőrök átvizsgálták az épületet, és elfogták a tettest. Azóta kiderült, hogy a fiatal fiú nem kirabolni akarta a bankfiókot, nem pénzt szeretett volna, hiszen egy olyan fiókba tört be, amelyben nincs is pénztár.

A mentősöknek azt mondta, üldözik,

úgyhogy nem kórházba, hanem a pszichiátriára vitték.

