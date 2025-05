Gyermekklinika szomszédságában viszik utcára az ellenzéki bulit Puzsérék

– Mikor van a teraszszezon? Nyáron. Ne nézzék már ennyire megvezethetőnek kerületi embereket. Nyilván Puzsér Róbert kávézójának meg kell nyomni a bevételét, nyáron a lezárt szakaszon egy szép nagy teraszt lehet kialakítani. Ráadásul a Ferenc körút és az Angyal utca közti szakasz lesz lezárva, és pont mellette található a Tűzoltó utcai gyermekgyógyászati klinika – mondta lapunknak Gyurákovics Andrea, a ferencvárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője.

A ferencvárosi önkormányzat közösségi tervezésben zárja le az autóforgalom elől az Inga nevű kávézó előtti szakaszt, ahogyan ők mondják:

kísérleti jelleggel sétálóutcává alakítják a nyári időszakra.

A honlapon azt írják: „bár a közúti forgalomban betöltött szerepe valójában csekély, mégis a parkoló és közlekedő gépkocsik foglalják el a Tűzoltó utca elejének nagy részét – az emberek pedig csak a sétálásra kapják meg a nem túl széles járdákat. Semmi másra nincs elég hely – megállni, leülni, netalán társaságban időt tölteni, játszani vagy egyszerűen csak élvezni az utca hangulatát szinte lehetetlen. Nincs helye a természetnek sem, még a dézsás növények sem férnek el itt, ennél összetettebb zöld megoldásokra pedig végképp nincs lehetőség.” Arra is kitért az önkormányzati információs oldal, hogy „a Sétáló Budapest közössége már 2019-ben zászlajára tűzte egy élhető, európai és zöld város átfogó programját. Ebben a programban megfogalmazták a sétálóövezetek rendszerét, ami élettel töltené meg a városi közterületeket. A Sétáló Budapest most felkarolja azt az ötletet, ami ideiglenesen, 2025 nyarára sétálóutcává változtatná a Tűzoltó utca elejét.”

A Sétáló Budapest program még 2019-ben Puzsér Róbert főpolgármesteri programja volt. Érdekes, a választási program hat évvel később előkerült, pont akkor, amikor Puzsér Róbert kávézót nyitott Ferencvárosban, és az első projekt, amit megvalósít a programból a Baranyi Krisztina vezette önkormányzat, az a Puzsér érdekeltségébe tartozó Inga kávézó előtti utcaszakasz. Az is megjegyzendő: a Sétáló Budapest programját sem a fővárosban, sem Ferencvárosban senki nem szavazta meg.

Baranyiék az üzleti érdeket még tagadni sem tagadják, ugyanis a közösségi tervezésre május 30-án kerül sor, méghozzá az Ingában.

Gyurákovics Andrea lapunknak elmondta: problémásnak tartja, hogy a magánérdek ilyen pofátlanul megjelenik az önkormányzati politikában, ráadásul Baranyi Krisztina maga is rendszeresen megfordul Puzsér Róbert kávézójában.

– A forgalomtechnikai szempont sem elhanyagolható kérdés, hiszen egy élelmiszerbolt és egy gyermekklinika is a kávézó közelében található. Továbbá mit fognak csinálni az ott lévő társasházak, hova húzzák ki a kukákat? A kukásautó nem fog bemenni a lezárt területre.

Az átgondolatlan döntés megnehezíti az ott élők mindennapjait, ráadásul őket senki sem kérdezte meg, hogy akarják-e ezt.

Ráadásul az életmentés is körülményesebb ezen a szakaszon. A gyermekklinikára érkezők helyzete egyre nehezebbé válik, ugyanis ha elkezdődik a Mester utca átalakítása, akkor a környék autósforgalma összeomlik – magyarázta a helyi kormánypárti politikus.

A Magyar Nemzet korábban megírta: Puzsér Róbert vállalkozásának kalapozik a Tisza Párt fővárosi képviselője. Barna Judit Facebook-bejegyzésében írt arról, hogy az Ingának, vagyis a Puzsér-féle kávézónak ajánlja fel a személyi jövedelemadója egy százalékát, és másokat is erre buzdított.

A tiszás képviselő úgy fogalmazott: igazából valahol az Ingának köszönheti azt is, hogy fővárosi képviselő lett.

– Az sem titok, hogy én álmodtam meg a Tűzoltó Teátrum nevét és részben a logóját is – jelentette ki korábban Barna Judit. A tiszás képviselőnek korábban a közösségi oldalán botrányos kijelentést tett, azt írta a bulinegyedre panaszkodó lakók kapcsán: „az erzsébetvárosiak a legrosszabbak”, továbbá azt is felvetette, hogyha nem bírják a zajt, miért nem költöznek el onnan. Barna Judit maga mondta ki, hogy ő az éjszakai élet képviselője volt. A Night Embassy of Budapest éjszakai önkormányzatnak dolgozott, amely javarészt a vendéglátósok, a vendéglátóipari nagyvállalkozók érdekeit képviseli.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy Puzsér Róbert a Tisza Párt egyik leghangosabb támogatója, a pártelnök

Magyar Péter személyesen is megjelent az Inga megnyitóján.

Az Inga rendszeresen ad helyet baloldali politikai és közéleti szereplőknek, néhány hete például Cseh Katalint, a Momentum korábbi uniós politikusát, jelenlegi országgyűlési képviselőjét, valamint a balliberális politikai elfogultságáról ismert filozófust, Gábor Györgyöt hívták meg előadást tartani. Korábban pedig a hely vendégei között szerepelt mások mellett Bódis Kriszta, a Tisza Párt egyik arcává avanzsált LMBTQ-aktivista és Lukács Csaba, a Magyar Hang lapigazgatója.

Borítókép: Tűzoltó utca (Fotó: Ladoczki Balázs)