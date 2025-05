Ezt az influenszert pénzeli az adójából a Tisza Párt képviselője

Puzsér Róbert vállalkozásának kalapozik a Tisza Párt fővárosi képviselője. Barna Judit minapi Facebook-bejegyzésében írt arról, hogy az Ingának, vagyis a Puzsér-féle kávézónak ajánlja fel a személyi jövedelemadója egy százalékát, és másokat is erre buzdított.

Az Inga fontos hely számomra, így ha valaki esetleg nem tudja, kinek ajánlja fel az 1 százalékát, javaslom nekik! Én így teszek!

– fogalmazott a tiszás képviselő, aki arra is kitért, hogy már a hely megnyitásánál is önkéntesként segédkezett. – Sőt, igazából valahol az Ingának köszönhetem azt is, hogy fővárosi képviselő lettem. Az sem titok, hogy én álmodtam meg a Tűzoltó Teátrum nevét és részben a logóját is – tette hozzá Barna Judit.

Barna Judit, a Tisza Párt fővárosi képviselője Puzsér Róbert és az Inga számára kalapozik a személyi jövedelem adók 1 százalékáért Fotrrás: Facebook

Érdemes megjegyezni, hogy Puzsér Róbert a Tisza Párt egyik leghangosabb támogatója, a pártelnök Magyar Péter személyesen is megjelent az Inga megnyitóján.

Magyar és Puzsér együttműködése az újdonsült politikusnak publicitást, az influenszernek pedig anyagi előnyt jelent.

Jól mutatja e modell működését a Budapesti Kongresszusi Központba tervezett pódiumbeszélgetésük, amely Puzsér saját bevallása szerint több mint harmincmillió forintos bevételt hozott volna. Azonban az esemény tervezett időpontja előtt néhány nappal nyilvánosságra került Puzsér Róbert több korábbi kijelentése, amelyekkel a pedofíliát relativizálta, Magyar pedig lemondta az eseményt.

Az Inga rendszeresen ad helyet baloldali politikai és közéleti szereplőknek, néhány hete például Cseh Katalint, a Momentum korábbi uniós politikusát, jelenlegi országgyűlési képviselőjét, valamint a balliberális politikai elfogultságáról ismert filozófust, Gábor Györgyöt hívták meg előadást tartani.

Korábban pedig a hely vendégei között szerepelt mások mellett Bódis Kriszta, a Tisza Párt egyik arcává avanzsált LMBTQ-aktivista és Lukács Csaba, a Magyar Hang lapigazgatója.