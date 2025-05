Békés Márton: A tudománypolitika formailag és tartalmilag is megújulásra szorul

– Mivel magyarázható, hogy a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) egyes testületei és tagjai nyíltan politizálnak, sokszor kormányellenes retorikát használva? Nem tartja ezt ellentétesnek az Akadémia deklarált pártsemlegességével?

– Parlamentáris-demokratikus országban, mint amilyen Magyarország is, mindenkinek alapvető joga és szabad lehetősége a közéleti vitákban részt venni, azokat kezdeményezni, ami természetesen a kormányzat kritikáját is magában foglalja. A tisztességtelenséget ott érzem, amikor egyes megszólalók azzal legitimálják magukat, azzal igyekeznek súlyt adni szavaiknak, hogy hozzáteszik, vagy éppen a kormányellenes média mutatja be őket úgy, hogy ők a Magyar Tudományos Akadémia levelező vagy rendes tagjai, akadémiai doktorok. Ez nem korrekt eljárás, hiszen úgy tűnik, hogy véleményük a tudós testület álláspontját tükrözi, főleg, ha az MTA ilyenkor nem határolódik el, nem kér helyreigazítást.

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) főépülete (Fotó: Tóth Tibor)

– A közelmúltban több akadémikus is kritizálta a kormány tudománypolitikáját, a források elosztását, sőt egyes esetekben „autokratikus beavatkozásról” beszéltek. Ön szerint ez valódi tudományos aggály, vagy inkább egy ideológiai állásfoglalás?

– Ez egy kontraproduktív politikai hangulatkeltés, ami leginkább az MTA komolyságának, semlegességének és nemzeti intézményi mivoltának árt. A magyar kormánynak természetesen joga, sőt feladata is alakítani az országos tudománypolitikát, annak nemzeti intézményrendszerét és a hozzá tartozó szervezeteket, amelyeken keresztül nem magánérdekek fejeződnek ki, hanem össznemzeti kutatási, fejlesztési és szellemi eredmények születnek. Az Akadémia nem áll kívül a nemzeten s nem áll felül a kormányon, hanem egyik része annak az infrastruktúrának, amely az egész magyar nemzet érdekében kell hogy működjék. Az természetes, hogy egy efféle testület jogi státusáról, finanszírozásáról és intézményi berendezkedéséről legfelsőbb szinten a mindenkori végrehajtó hatalom dönt, miközben tiszteletben tartja a testület belső működésének autonómiáját.

– Az Akadémia számos csoportja, mint a IX. osztály az elmúlt évtizedekben baloldali-liberális szellemiségű műhelyként vált ismertté. Lehetséges-e a valódi világnézeti pluralizmus az MTA falain belül? Egyáltalán, törekszik-e erre az intézmény?

– Leginkább éppen az Akadémia érdeke lenne, hogy még a látszatát is elkerülje annak, hogy patinás nevével, történelmi örökségével és hivatalból viselt semlegességével egyesek visszaélnek, ebben az esetben ráadásul notórius módon és testületi jelleget sugallva. Tűrhetetlennek tartom, hogy a IX. osztály – amely a gazdaság- és jogtudományon túl további tucatnyi tudományágat is képvisel – egynéhány tagja rendszeresen alapos okot ad annak a gyanúnak a megfogalmazódására, hogy berkein belül valamiféle ideológiailag elkötelezett, politikailag irányzatos műhely működik. Az osztály 23 rendes tagjának egyike-másika valóban közismert baloldali-liberális véleményéről, amellyel önmagában nem lenne baj, ha nem keltenék azt a látszatot, hogy hivatalos akadémiai álláspontot képviselnek. Emlékezetes például, hogy innét indult ki az a kezdeményezés, amely a miniszterelnök akadémiai látogatása esetére azt helyezte kilátásba, hogy – idézem – „számolni kell azzal, hogy a résztvevők számottevő része tiltakozásul elhagyná a termet”. Ezt a mondatot egy olyan levél végére írták oda, amelyben tiltakoznak Orbán Viktor március 15-i beszédének egy-egy kitétele ellen, sőt azt mondják, hogy az „jogi felelősséget is felvető” volt. Mindezt az állásfoglalást állítólag ellenszavazat és tartózkodás nélkül tették meg. Az előterjesztők között volt Mihályi Péter, a CEU vendégprofesszora, a Gyurcsány-féle Államreform Bizottság egészségügyi munkacsoportjának egykori vezetője, és Vörös Imre volt alkotmánybíró, akit a közvélemény onnan ismerhet, hogy 2021-ben az alaptörvény alkotmányellenessége mellett érvelt, és ellenzéki győzelem esetén javasolta azt hatályon kívül helyezni.