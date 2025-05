Ukrán kémbotrány: ilyen veszélyekkel jár Ukrajna és az ellenzék dezinformációs kampánya

Az ukrán kémbotrány egy összehangolt akció – mutatott rá a Kossuth rádió műsorában Lánczi Tamás. A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke rámutatott, hogy a hazai és külföldi szereplők ugyanazokat a kommunikációs elemeket használják.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, az ukrán kémbotrány kirobbantója (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)

Felidézte: május 8-án az egyik ellenzéki párt elnöke tett egy állítást, amellyel azt próbálta sugallni, hogy Magyarország háborús készülődésben van, háborúra készül. Majd ettől látszólag teljesen függetlenül másnap megjelenik egy ukrán titkosszolgálati közlemény, amely ugyanezt az állítást akarja alátámasztani, és azt sugallja, hogy ezekben az állításokban igazság van.

Ezután a magyar és külföldi szereplők elkezdték ugyanazokat a rágalmakat és hazugságokat teljesen koordináltan, együtt a hazai és külföldi nyilvánosságba sugározni.

Szerinte teljesen egyértelmű, hogy ezeknek az állításoknak semmilyen alapja nincsen, mégis magyarországi és külföldi szereplők gyakorlatilag kritika nélkül veszik át. A műsorvezető ezután felvetette azt is, hogy az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ülése után kiderült: egy hónappal korábban készültek az állítólagos magyar kémek elfogásáról készült felvételek. Szerinte ez is azt támasztja alá, hogy egy összehangolt akcióról van szó.

„A nemzetbiztonsági szervek feladata, hogy a megfelelő információkat beszerezve feltárják ennek a műveletnek minden részletét. A mi feladatunk – amit mi ebben az elemzésben elvégeztünk – az, hogy felhívjuk a nyilvánosság figyelmét, hogy félre akarják vezetni az embereket”

– emelte ki. Mint mondta, ez a dezinformációs kampány tökéletesen alkalmas arra, hogy amikor az Európai Unióban zajlik egy nagyon éles vita az ukrán csatlakozással kapcsolatban, hiteltelenné tegye a magyar álláspontot.

Ebben a dezinformációs kampányban kiemelt szerepet töltöttek be a magyarországi szereplők is, ezért is fontos az átláthatósági törvény, mert az feltárja, hogy az egyes szereplők kinek a megbízásában dolgoznak – mutatott rá Lánczi Tamás.