Jótékonysági divatbemutató lesz a Vajdahunyad várában

A Vajdahunyad várában lesz csütörtökön a Budapest Uomo jótékonysági divatbemutató, amelyet a Dress Me and You szabóság szervez. A rendezvény az elmúlt évtől hagyománnyá vált, és mára jelentős nemzetközi figyelmet is kivívott magának. A divatbemutatón a méretes szabóság kivételes minőségű, egyedi munkáit mutatják be, olasz és francia divatmodellekkel.

A szervezők azt közölték, hogy a rendezvény fő célja a társadalmi felelősségvállalás és támogatás. A bemutató nagykövete Aldo Farinola, aki nemzetközileg elismert szakember a divatszakmában.

A férfidivaté a főszerep Fotó: Budapestuomo.hu

A budapesti divatbemutatóval a Down-szindrómás gyermekeket segítik. Tavaly 22 gyermek és családjuk vehetett részt ingyenes balatoni nyaraláson, teljes ellátással, valamint ingyenes programokon, amit a divatbemutatóból befolyt adományok tettek lehetővé.

Idén a program kibővül.

Béres Géza mentorálásával mutatkozik be először Európában a Dollhouse & Co. thai divattervező, aki nőiruha-kollekcióját jótékony célra, árverezésre ajánlja fel – a teljes bevétel a női daganatos betegek támogatására megy.

Béres Géza egy olasz női divattervezőt is támogat, akinek ruháit szintén bemutatják. Továbbá bemutatkozik Gangel Lilla, a magyar női divattervező, akinek első munkái már Milánóban és Firenzében is megjelentek. A divatbemutató számos kisvállalkozó, művész és önkéntes támogatásával valósul meg, hogy segítsenek a rászorulóknak.

A programban fellép: Neul – Bit H koreai zongoraművésznő és Domonkos Máté gitárművész, Manuel Betancourt Camino mexikói baritonénekes és még sokan mások.

A belépőjegyek ára 15 000 forinttól indul, és a teljes összeg jótékony célra megy. Jegyek kizárólag online vásárolhatók a következő weboldalon: www.budapestuomo.hu.

Az idei év fő célja: 22 Down-szindrómás gyermek teljes felöltöztetése szeptemberre – tetőtől talpig.

Emellett Béres Géza vezetésével a Budapest Uomo jótékonysági divatbemutató további állomásokat tervez Rómában, Brüsszelben, Londonban, Párizsban és Bécsben. A magyar szabó munkája mára Európa-szerte, sőt Ázsiában is elismert.