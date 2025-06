Napszemüveg-modellek vörös szőnyegen

A szemet nemcsak öltözteti, hanem védi is – így foglalta össze a napszemüveg fontosságát Kovács György látszerészmester a Zalai Hírlap beszámolója szerint. A Hevesi Sándor Színház művészei vonultak végig a Kossuth utcai optika előtt a Belvárosi Korzón rendezett divatshow-n, ahol az idei napszemüveg-trendeket mutatták be az Egerszeg Fesztivál részeként.

A szakember szerint már 20–25 ezer forintért is lehet jó minőségű, UV- vagy polárszűrős szemüveget kapni, de a divatmárkák prémiummodelljei akár több százezer forintba is kerülhetnek. Vásárláskor a megfelelő UV-szűrés és a kényelmes illeszkedés a legfontosabb szempontok. Kovács György arra is figyelmeztetett: az UV-sugárzás nemcsak nyári, napos időben káros, hanem felhős égbolt alatt is, és hosszú távon a szürkehályog kialakulásához is hozzájárulhat. Ezért nem csak divatból érdemes napszemüveget hordani.

