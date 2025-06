Június 25-én indulhat Kapu Tibor a világűrbe

A legfrissebb tervek szerint június 25-én, magyar idő szerint 8:31-kor indulhat Kapu Tibor űrutazása. A NASA, az Axiom Space és a SpaceX közösen szervezi az Axiom Mission 4 (Ax-4) nevű küldetést, amelynek részeként a magyar HUNOR-program első űrhajósa a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) repülhet – írja a NASA.

A négyfős legénység a floridai Kennedy Űrközpont 39A jelű indítóállásáról indul a SpaceX Falcon 9 hordozórakétájával, fedélzeten a vállalat Dragon típusú űrhajójával. A küldetés célja, hogy az ISS fedélzetére juttassa az Ax-4 csapatát, ahol mintegy két hétig végeznek majd tudományos munkát.

A NASA tájékoztatása szerint a Dragon űrhajó várhatóan június 26-án, csütörtökön reggel 7 óra körül dokkol az űrállomáshoz. A pontos időpontot az időjárás és egyéb műszaki tényezők még befolyásolhatják, de jelenleg ez az indítási ablak van érvényben.

Kapu Tibor az első magyar űrhajós lehet 1980 óta, amikor Farkas Bertalan Szojuz űrhajósként eljutott a világűrbe. A HUNOR-program keretében több magyar fejlesztésű műszer és kísérlet is az ISS-re kerül, többek között anyagtudományi, biológiai és orvosi kutatások céljából.

Az Ax-4 küldetést többször is elhalasztották, eredetileg tavasszal indult volna, de technikai és logisztikai okok miatt június végére tolódott. A mostani időpontot a NASA hivatalos honlapja is megerősítette. A startot élőben közvetítik majd, így a magyar nézők is követhetik a történelmi pillanatot.