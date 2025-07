Intenzív záporgócok száguldanak át az országon + térkép

Kialakultak az intenzív záporgócok! – figyelmeztet a közösségi oldalán az Iharos-MET.

Azt írják, némelyik már be dörrent, azonban kérdéses, hogy zivatarcellaként meddig maradnak életben, mert a feltételek nem igazán ideálisak zivatar kifejlődéséhez. Hozzáfűzik, a gócok haladási irányában esni fog, és a riasztás ki is került Siófok és Tab kivételével mindenhova.

Hasonlóról számolt be korábban a közösségi oldalán a HungaroMet is. Azt írták, az összefüggő felhőzet, illetve a csapadékzóna kelet felé tevődik, lassan le is vonul, azonban a mögötte a képződő, illetve magasra törő gomolyfelhőkből záporok, zivatarok alakulnak ki. Hozzáfűzték, nagyobb számban a keleti országrészben számíthatunk erre.