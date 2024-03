Olasz életérzés magyar öltönyben

Ám, azt hiszem, nagyon előreszaladtam. Azzal kellene kezdeni, hogy legalább néhány gondolatot elmondok a firenzei Pitti Uomóról, mert a Magyar Nemzet olvasói alighanem többségükben éppen olyan tájékozatlanok az olasz divatélettel kapcsolatban, mint én. Nos, történetünk főszereplőjével, Béres Gézával, a Budapest Uomo, azaz az Első budapesti férfistílus- és divatnap szervezőjével először ezt tisztáztuk.

Béres Géza munka közben. Forrás: Facebook/Dress Me and You szabóság ruhajavítás

– A Pitti Uomo a világ egyik legfontosabb férfidivat-fesztiválja – magyarázta a Dress Me and You Szabóság vezetője. – Hagyományosan évente kétszer, januárban és júniusban rendezik meg, elsősorban azzal a céllal, hogy a kiskereskedők és a nagy ruházati márkák egymásra találjanak.

Az idei, 105. alkalom előtt jelentkezett a magyar szabóságnál Aldo Farinola olasz modell azzal, hogy látta valahol a cég egyik munkáját, készítsék el neki is azt a törtfehér télikabátot.

– Nagyon megtisztelő felkérés volt, de nagyon stresszes is – mesélte a mester. – Abból ugyanis inkább bajok, mint szép eredmények származnak, ha nem a szabó veszi fel a méreteket, hanem csak e-mailben kapja meg azokat. Persze, tehetjük hozzá, egy világhírű divatmodell bizonyára tudja, mit és hogyan kell mérni, így aztán nekünk, kívülállóknak nem kell annyira izgulnunk, mint a kivitelezőnek. Elárulhatjuk: az Aldo and DYM Winter Coat fantázianevet viselő felöltő tökéletes lett. Úgy állt Farinolán, mintha ráöntötték volna. A magyar kézműipar, a magyar minőségi szövetek és persze a magyar kreativitás olyan sikert aratott Firenzében, hogy a férfidivat nemzetközi trendjeit is meghatározó következő firenzei eseményen, a júniusi Pitti Uomón már Niccoló Cesari és Iuri Marini olasz modellek igényeinek megfelelve a szabóság kilenc nyári öltönye is felvonul.

Az együttműködés során felmerült, vajon Budapesten miért nincs legalább egy férfidivatnap, s ha nincs, nem lenne-e jó, ha lenne. Béres Géza illő alázattal vette kézbe az ügyet. A férfidivat ugyanis Magyarországon elég marginális terület ahhoz, hogy egy nagyszabású rendezvény központi témája legyen.

– Arra jutottam, hogy olyasféle irányba kellene tolni a hangsúlyt, ami nem idegen a Dress Me and You Szabóság szellemétől, s mivel amúgy is régóta és sokféleképpen próbáljuk a vállalkozás társadalmi felelősségét megmutatni, úgy gondoltam, hogy ez alkalommal is erre lesz érdemes elmozdulni – magyarázta a főszervező, hozzátéve: ezért döntöttek úgy, hogy a belépőjegyekből és a támogatásokból befolyt teljes összeget a Down-szindrómás gyermekeknek ajánlják fel.

Béres Gézát lenyűgözte az a szeretet, ahogyan a Down-kóros gyerekek fordulnak a világ felé. Forrás: Facebook/Dress Me and You szabóság ruhajavítás

Hamarosan az is kiderült, miért. A cég évek óta támogat daganatos megbetegedésben szenvedő és Down-szindrómás gyerekeket, üdülést, élményt biztosít nekik, mivel – mint Béres Géza elmondta – őt lenyűgözte az a szeretet, amivel a Down-kóros gyerekek fordulnak a világ felé, amivel magukhoz szelídítik a világot.

Az is kiderült, hogy jót tenni úgy is lehet, ha a szabóság elvállalja a kihívást jelentő munkákat, azokat, amelyeket mások visszautasítanak.

– Nálunk készül az ország egyik legkisebb emberének ruhatára, de van tolószékes ügyfelünk is, akit le kell fektetni a próbákhoz – mondta, de úgy gondolja, nem kell kibeszélni az ügyfelek problémáit. Van valami intimitás mások felöltöztetésében. Azzal zárta a témát, hogy így vagy úgy, de minden ruhájuk hordozza viselője karakterét és persze a cég apró részletekből fakadó eredetiségét.