A hazai divatszektor térnyerése

– Amikor 2022 augusztusában beszélgettünk, ön elmondta, hogy a magyar divatszektor időben tud csatlakozni a nemzetközi piachoz. Idézem: „Azt látjuk, hogy jelenleg egy olyan átrendeződés van a piacon – akár a gyártói szektor, akár a technológiai újdonságok tekintetében –, amire most nagyon jó időben tudunk rácsatlakozni, hiszen lokáció szempontjából Magyarország ideális helyen van. Létezik gyártóbázisunk, és mivel most a nagy nemzetközi márkák épp hazahozzák Európába a gyártói kapacitásukat, a mi dolgunk az, hogy erre felkészüljünk.” Azóta eltelt több mint egy év, hol tart most ez a folyamat?

– Ez továbbra is elmondható. Fontos célunk a hazai gyártói bázis megerősítése, amely célból negyedik alkalommal írtunk ki mentorprogramot, és a nemzetközi piacok eredményes elérése érdekében a Budapest Central European Fashion Weeken (BCEFW) is történtek finomhangolások. A Magyar Divat & Design Ügynökség 2023 januárjában felállított egy tanácsadó testületet a BCEFW stratégiai fejlesztésére, amelybe nemzetközi és magyar szakembereket egyaránt meghívtunk. Ez a testület egyebek között a divatszektor új irányára, hullámára reagált. Bár előtte is sok nemzetközi tervezővel működtünk együtt, egyre nagyobb hangsúlyt fektettünk a régiós tervezők bevonására és megszólítására. Emellett időszerűnek láttuk, hogy bevonjuk a fiatal generációt úgy, hogy lehetőséget adunk a legújabb kollekcióik bemutatására. Kitűnő példa erre a 13. alkalommal megrendezett BCEFW, amelynek szombati napját három, New generation elnevezésű kollektív show-val kezdtük.

Ezeknek fontos üzenete van: szeretnénk segíteni abban, hogy a fiatalok lássanak maguk előtt egy karrierutat az egyetem elvégzését követően, s hogy megfogalmazzák a céljaikat. Az MDDÜ ehhez a divatheteken helyszínt, közönséget és médiamegjelenést – ezen belül interjúszervezést – biztosít, mára pedig már ugyanannyi érdeklődőt és látogatót köszönthetünk a fiatal tervezők bemutatóján, mint a húzónevek eseményein.

Január 22–28. között rendezte meg az MDDÜ a 13. divathetet Forrás: HFDA/The Sparkle Content

– Milyen más kapcsolódási pontok vannak az MDDÜ és a fiatal tervezői generáció között?

– Nagyon sok oktatási intézménnyel működünk együtt, hiszen azt szeretnénk, hogy a diákok aktív részesei legyenek mind a divathétnek, mind pedig a különböző programjainknak. A kollekciójukat prezentáló ifjú magyar és külföldi tehetségek az előbb említett lehetőségeken túl valóban betekintést nyerhetnek a divat világába, mert bekerülnek a szektor vérkeringésébe. Amikor a kollekció elkészül, a munka nem áll meg, hanem éppen akkor kezdődik: „el kell adni” a kollekciót, egy professzionális show rendezésénél együtt kell dolgozni más szakemberekkel, például a sminkesekkel, a fodrászokkal és a show rendezőjével.

– Mitől vonzó a régiós szereplőknek, hogy a budapesti divathéten mutatkozzanak be?

– Alapvetően az MDDÜ-nek már a kezdetektől komoly célkitűzései voltak.

Az első pillanattól tudtuk, hogy a régió központi szereplői szeretnénk lenni, és nem az ötödik, hatodik, sokadik divatfőváros. Az utóbbi helyett inkább azt a célt tűztük ki, hogy a régión belül mi legyünk a központi szereplők. Ez pedig működik, amelynek az egyik legfontosabb eleme, hogy számottevő nemzetközi szakemberrel dolgozunk együtt.

Ez számokban a 13. BCEFW-en közel húsz divatszakembert – többek között nagykereskedelmi értékesítésért felelős embert vagy éppen influenszert – jelent. Óriási visszhangja van a rendezvényeknek, s nemcsak Magyarországon, hanem a régióban is, ezért egyre vonzóbb a tervezőknek. Amíg a kezdetekkor az MDDÜ munkatársai vették fel a kapcsolatot a divattervezőkkel, mára már válogatni kell a jelentkezők portfóliója alapján.