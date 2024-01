Bátor és céltudatos új tervezői generáció

Platform az ifjú tehetségeknek

Abban talán egyetérthetünk, fiatalnak lenni egyik évtizedben sem egyszerű, manapság pedig nehezítő tényező az is, hogy rohamtempóban alakul át körülöttünk a világ. Hipersebességgel változnak a trendek, s a magazinokból egyszerre üvölt az arcunkba a „Légy önmagad, légy egyedi” kezdetű szlogen és a „Hogyan legyél olyan, mint a többiek…” üzenetet közvetítő cikk. Jól tudjuk, hogy ellentmondással és feszültséggel teli a felnőtté válás korszaka, ez pedig aligha segít rajta. A szélsebesség az információáramlásra is igaz: tucatnyi online platform labirintusában kell elboldogulni, hiszen akár tetszik, akár nem, ezek az önreprezentáció fontos színhelyei. S ebben az őrületben, időben a középiskola utáni években hivatást kell választani, ami – habár még sokszor felülírhatjuk döntésünket – az egyik első nagy elköteleződés a felnőtt életben. Szerencsések azok, akiket már fiatalon elvarázsolt egy világ, s tudtak és mertek is azért tenni, hogy a részesévé váljanak. Ilyen céltudatos és bátor embereknek képzelem azokat a fiatal divattervezőket, akiknek a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) lehetőséget adott arra, hogy bemutassák kollekcióikat a tizenharmadik Budapest Central European Fashion Week (BCEFW) szombati napján a New Generation elnevezésű három panelben.

A Budapest Central European Fashion Week programjában bemutatkozott a Dan!elle is.

Fotó: HFDA/The Sparkle Content/Soós Bertalan

A nagyváros mint múzsa

Az új generáció, azaz a fiatal tervezők számára ez egy vissza nem térő alkalom: profi szervezés, sajtófigyelem és lehetőség arra, hogy megismerjék, sőt inspirálják egymást.

Az első kollektív show-ban a Chokassy, a Fanny Lszl, a Judit Bárány és a Dan!elle márkák mutatkoztak be. Érződik, a tervezők egy hosszú út- és önkeresés végére értek – legalábbis egyelőre. Dorottya Csókási Chokassy márkanéven tervez, ezúttal a legkülönbözőbb természetes alapanyagokat (és esetleg eljárásokat) használta fel, amelyek a magyar paraszti társadalomban megtalálhatók voltak. Judit Bárány férfiöltözékei az ősi öltözékek forma- és anyagvilágát tükrözték. A Fanny Lszl márka megálmodóját, László Fannit pedig az 1945 utáni magyar művészet inspirálta.

Sovány Danielle 2021-ben alapította meg a Dan!elle elnevezésű márkáját, s lapunknak elmondta: ekkor egy mentorprogramban kezdett el együtt dolgozni a Magyar Divat & Design Ügynökséggel, majd a legutóbbi divathéten már önálló prezentációt is tarthatott. „Itt újra találkoztunk, és most ismét felhívták a figyelmemet egy remek lehetőségre. Bátorkodtam beadni az új kollekciót, és örömmel jelentem, hogy a szakmai zsűri beválasztotta” – tette hozzá. A fiatal tehetség Space Geisha 2024/2025-ös őszi–téli kollekciója fókuszában a japán kultúra áll:

Habár még nem jártam Japánban, nagy vágyam, hogy eljussak az országba, mert nagyon inspirál a kultúrájuk. Úgy vélem, hogy sokszor más szemszögből nézik a világot, mint például Európában. Követem a japán kultúra trendjeit, s úgy érzem, ez érződik a mostani kollekción.

Mi több, Sovány Danielle kifejtette, a fő inspirációt ezúttal a japán városi élet, a nagyváros mozgalmassága és az utcai tér nyújtotta, s ezen nagyvárosi lét különböző kulturális rétegeit szerette volna beépíteni a terveibe. „Az első kollekcióm inkább a budapesti nagyvárosi streetwear szubkultúráját tükrözte” – emlékezett vissza a tervező, s úgy véli, a mostani irányváltás lehetőséget ad akár a japán kultúra mélyebb megértéséhez is. Úgy fogalmazott, a legkülönbözőbb darabokat teszi össze, ám mindezt tudatosan.

Készültek darabok, amelyek valószínűleg megbotránkoztatják az átlagembereket az utcán, mások viszont egyedinek, bohókásnak tartják őket, és én magam is szívesen viselem ezeket. Az aktuális kollekcióm szintén erre az alapra épül, saját stílussal és keleti bohémsággal ötvözve

– fogalmazott a tervező, aki ruháit nem köti se korhoz, sem életszakaszhoz, sem pedig nemhez. Bátor és lenge keleties őszi–téli darabjain a piros, a fehér és a fekete dominál, bármelyik esőáztatta, borongós délutánt feldobja.



Budapesti álom

A másik fő pillére a divathétnek és az MDDÜ-nek, hogy nyisson a kelet-közép-európai régiós divatipar szereplői felé, így a régió feltörekvő tehetségei felé is.

A második és harmadik New generation kollektív show-k szlovák, osztrák, lengyel és ukrán tervezőknek adott lehetőséget a bemutatkozásra. Szintén bátor, a konvenciókat felrúgni vágyó alkotók terveit láthattuk, miközben hasonló mély kutatómunka előzte meg ezeket a terveket is. A Bécsben élő Jennifer Milleder arra a kérdésre, mi volt kollekciója fő inspirációja, azt mondta, az Alice Csodaországban című Lewis Carroll-regény.

Mindennek szerettem volna adni egy kis élességet, az álomszerű mesét kidekorálni gyöngyökkel, fémgyöngyökkel, miközben nagy figyelmet fordítok a testtudatos öltözékekre és arra, hogy Alice-t egy erős nőként reprezentáljam a kollekcióm által

– fogalmazott a tervezőnő. Azzal kapcsolatban, hogy miért egyedülálló és fontos az MDDÜ kezdeményezése, hogy nyit a régiós fiatal tehetségek felé, kifejtette: Bécs a divat terén nem tud nemzetközi lenni, s kifejezetten keresi azokat az alkalmakat, ahol prezentálhatja a terveit, Budapest és a BCEFW pedig egy kitűnő hely és esemény minderre.

Végignézve a New generation kollektív show-kon felsorakozó bátor, céltudatos és a lehetőségeket folyton folyvást kereső fiatal divattervezőket és kollekcióikat, látjuk, ők egytől egyig a „Légy önmagad, légy egyedi!” szlogen szerint élik szakmai életüket.

Rendkívül sok érett, kiforrott hanggal találkoztunk, de nem hallgathatjuk el, volt, akin megláttuk a kezdeti izgalom okozta félelmet vagy a kevés tapasztalat szülte tökéletlenséget, akik még csak most tanulják – részben az MDDÜ segítségével – a divatvilág nyelvét.

Borítókép: A Budapest Central European Fashion Week az elmúlt években fogalommá vált (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)