Egy hétig Budapest volt a közép-európai divat fővárosa

A Central European Fashion Week (BCEFW) egy héten át helyezte középpontba a hazai és régiós, kreatív és kulturális sokszínűséget a divaton keresztül. Augusztus 28-tól szeptember 3-ig számos esemény kínált lehetőséget arra, hogy az érdeklődők bekapcsolódjanak a divat világába, kerekasztal-beszélgetések, workshopok, zenei programok, divatbemutatók és különleges vásárlási lehetőségek egyaránt elérhetőek voltak. A csaknem húsz kísérőprogram hatékony felvezetése volt a hétvégi eseményeknek, amely a hazai hírességeket, külföldi vendégeket, valamint a nagy számú hazai és régiós közönséget egyaránt vonzotta.

Epres Panni divatmodell a Budapest Central European Fashion Weeken (Fotó: Magyar Divat & Design Ügynökség/Holecz Endre)

A BCEFW kétnapos divatbemutató-sorozatát a Millenárison rendezték meg.

A Millenáris G épületében kifutós bemutatók, valamint különleges, kültéri show-k is voltak.

A hétvégi programokon több mint két és fél ezren vettek részt, emellett több mint húszezren követték magas minőségben, élőben a divatbemutatókat Facebookon. A szervezők és a tervezők körében közös pont volt a fenntarthatóságra való figyelem, amely a hulladék mennyiségének minimalizálásában, továbbá az anyagválasztásban vagy a szabási technikákban egyaránt megmutatkozott. A milánói divathét gyakorlata mentén hagyományteremtő jelleggel egy Fashion Hub nyitotta meg a kapuit: a Millenáris Nemzeti Táncszínházban az érdeklődők a tervezők prezentációit láthatták és izgalmas, szakmai kerekasztal-beszélgetéseket, előadásokat hallgathattak. A Fashion Hub pop-up store-jában lehetőség nyílt arra is, hogy a kedvelt hazai és régiós tervezők darabjaiból vásároljanak a látogatók.

Ebben a szezonban a régiós divatipari szerepvállalás erősítése mellett többek között a cél a fiatal generációk megszólítása, a programba való bevonása volt. Ezúttal különösen tehetséges pályakezdő tervezőket láthattunk a Young Talents és a New Generation szekcióban, frissességet, XXI. századi látásmódot hoztak a kifutóra. Bízom benne, hogy hallunk még róluk a jövőben. Jó látni, hogy a divat, a kultúra és a kreatív értékek szezonról szezonra tömegeket képesek megmozgatni. Ez a BCEFW mozgatórugatója

– emelte ki Forintos-Szűcs Anita, az MDDÜ általános-vezérigazgató-helyettese.

A BCEFW 2023 januárja óta egy nemzetközi szakértőkből álló tanácsadó testület, az Advisory Board segítségével fejleszti stratégiáját. Ennek eredményeként az SS24 szezonban egy átlátható, szakmailag megalapozott kritériumrendszer alapján jelentkezhettek a divattervezők. A BCEFW-stratégia céljával, azaz a régiós központi szereppel összhangban minden eddiginél nagyobb számban mutatkoztak be régiós tervezők a rendezvényen. A 24 magyar márka mellett ukrán, román, cseh, lengyel, szlovák, szerb tervezők érkeztek, amely lehetőséget adott a különböző kreatív energiák találkozására, értékes párbeszédekre és kereskedelmi lehetőségek létrejöttére.

A BCEFW ugródeszka kíván lenni, amely a hazai és régiós márkáknak egyaránt segíti a nemzetközi láthatóságuk növelését és értékesítési tevékenységeiket bővítését.

A BCEFW programjának részletes újragondolását, sokszínűségét és így kibővítését a szakmai körökben is üdvözölték. A Harvey Nichols, Neiman Marcus és a Bergdorf buyerei, valamint a Camera Buyer Italia elnöke mellett számos további showroom képviselője érkezett a rendezvényre; többek között a Studio Zeta, a milánói Spazio 38 Showroom és a svájci Hay-Hay Concept buyerei, akik az exkluzív BCE Showroomot is megtekintették. A lengyel Vogue, Elle és Twój Styl mellett a cseh és ukrán Vogue, az induló Vogue Adria, valamint az olasz lapok közül a L’Officiel és a Vogue Italia főszerkesztői és újságírói is részt vettek az eseményen. Gili Biegun olasz influenszer meghatározó és visszatérő vendége a BCEFW-nek, az SS24 szezonra a kanadai influenszer és stílusikon, Grece Ghanem is csatlakozott. Az eseményen Patrick Domingo lifestyle és divatfotós is megörökítette a BCEFW értékes pillanatait.

Kollekció a Budapest Central European Fashion Weeken (Forrás: Magyar Divat & Design Ügynökség)

A nemzetközi vendégek a BCEFW alatt hospitality touron ismerkedtek meg Budapest desztinációival, éttermeivel, szállodáival. A programsorozat szezonról szezonra megerősíti, hogy a divathéthez hasonló rendezvényeknek meghatározó turisztikai erejük van, a divathét ismert márkájának jelentős országimázs-formáló hatása van.

A régiós és magyar márkák együttes bemutatkozása visszatükrözte a közép-európai országok divatjának esszenciáját.

Egy teljes héten át a divat került a középpontba, és nem kizárólag a divatrajongók kaptak felejthetetlen élményeket, a Fashion Hub-programoknak köszönhetően generációk sora csatlakozott a rendezvényhez.