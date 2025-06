Rapid délelőtti friss – Trianoni rablóbéke + videó

Trianon után nem csupán Magyarország kétharmadát és a magyar lakosság jelentős részét csatolták el, hanem komoly büntetéseket is kiróttak hazánkra. Szabályozták a hadsereg létszámát, nem lehetett katonákat kiképezni, valamint ellehetetlenítették az egészséges magyar önvédelmi tudatot is. Kiszolgáltatottá tették a magyar embereket politikailag, katonailag és érzelmileg egyaránt – fogalmazott Dezse Balázs. Hozzátette azt is, hogy nem kell szomorkodnunk, mert egy ilyen nagy nemzeti tragédia után 105 évvel még itt vagyunk és erősebbek vagyunk, mint valaha.

Az adásban elhangzott az is, hogy vannak, akiknek nem fáj a veszteség, ugyanis bizonyos balliberális portálok meg sem említik a gyásznapot. Haraszti Gyula kiemelte, ha nem lett volna Trianon, akkor most nem vinnék a kárpátaljai magyarokat az első sorba harcolni. Kollégáink végigvették azt is, hogy a többi európai országban, ahol magyarok élnek, milyen nehézségekkel néznek szembe honfitársaink.

Borítókép: Haraszti Gyula és Dezse Balázs a Rapid délelőtti adásában.