Rétvári Bence: Olyan vezetőkre van szükség, akik kiállnak az ország érdekeiért

Rétvári Bence azt mondta: a Zebegényben található emlékhelyet másik hétszáz hasonló emlékhellyel együtt majdnem sikeresen le tudták rombolni a kommunisták és a szovjetek, de szerencsére a zebegényiek megmentették, és ma is itt van. Azok, akik külföldiekkel szövetkeznek, még inkább, hogyha külföldiek segítségével jutnak hatalomba, mint itt, Magyarországon is a második világháború után, nekik a nemzeti büszkeség az ellenfél, a nemzeti büszkeséget ők el akarják törölni azért, mert minden nagy világhatalom, amelyik több országban is meg akarja a saját hatalmát gyökeresíteni, akár kommunista ideológiával, akár mással, a nemzeti gondolat ellen küzd – fogalmazott.