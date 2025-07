Komoly ígéretet tett Menczer Tamás + videó

Én egy harcos típus vagyok, azt tudom ígérni mindnyájuknak, hogy minden választópolgáromért harcolni fogok, hogy az önök települései és az önök közösségei erősödjenek és fejlődjenek. Küzdeni fogok azokért is, akik támogatnak és ezt köszönöm. Küzdeni fogok azokért is, akik nem támogatnak. Mert a Fidesszel az is jól jár, aki nem ránk szavaz, az ellenféllel meg az is rosszul jár, aki rájuk szavaz. Éljen a Zsámbéki-medence, éljen a pilisi régió, éljen egész Buda környéke