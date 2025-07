Nyomoznak az ukrán kém ügyében

Nyílt szakaszba léphetett a nyomozás Holló István ügyében, akit azért tartóztattak le, mert azzal gyanúsítják, hogy aktívan együttműködött az ukrán katonai hírszerzéssel, miközben honvédelmi és politikai kapcsolatokat épített Magyarországon – tudta meg lapunk. Az ukrán állampolgárságú férfit az őrizetbevételét követően szinte azonnal le is tartóztatták, sőt nemrég meg is hosszabbították az előzetes letartóztatását szeptember közepéig. Ez az általunk megkérdezett szakértők szerint azt jelenti, hogy

a bíróság olyan titkosszolgálati, operatív bizonyítékokat ismerhetett meg, amelyeket elegendőnek ítélt ahhoz, hogy az ügy eljuthasson a vádemelésig.

Holló hálójában

Mint ismert, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Nemzetbiztonsági Bizottság május 20-i ülése után erősítette meg, hogy Holló ukrán állampolgárként nem rendelkezik és nem rendelkezett magyar állampolgársággal, és már hosszú ideje a magyar elhárítás látókörében van. Korábban idegenrendészeti őrizetbe helyezték, a letartóztatásához pedig a Terrorelhárítási Központ közreműködése is szükséges volt. Kocsis szerint

Holló aktív hírszerző tevékenységet végzett az ukrán katonai hírszerzéssel együttműködésben, különös tekintettel a magyar hadsereg és az energetikai infrastruktúra megismerésére. Hálózatában ukrán titkosszolgálati személyek mellett magyar honvédelmi és energetikai szereplőket is azonosítottak.

A gyanú szerint Holló közvetlen kapcsolatban állhatott a honvédelmi szféra egykori magas rangú vezetőjével, akivel a magyar hadiipar és a honvédség készletei kapcsán egyeztetett. Tevékenysége összefüggésben állt az ukrán fegyver- és lőszerigényekkel. Kocsis azt is hozzátette, hogy Holló kapcsolatrendszerében több magyar politikai szereplő is megtalálható. Lapunk információi alapján Holló rendszeresen kapcsolatban állt például Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnökkel, aki jelenleg Magyar Péter honvédelmi tanácsadója. A találkozásaikat Ruszin-Szendi sem tagadta, ami tovább erősíti az ügy politikai jelentőségét.

Ruszin-Szendi Romulusz is többször találkozott a kémkedéssel gyanúsított férfival

Fegyverüzlet, régi kapcsolatok

Úgy tudjuk, Holló többek között fegyverüzletekben volt érintett, és ezeket a régi kapcsolatait használhatta fel – akár jutalék fejében – információszerzésre.

Ebben az esetben azonban felmerülhetnek gazdasági bűncselekmények is, így halmazati büntetés is várható, ha sikerül a férfit elítélni. A magyar nemzetbiztonsági szolgálatoktól az ügyészségnek átadott adatokból akár az is kiderülhet, hogy Holló egyedül dolgozott, vagy mások bevonásával, szervezetten követte el azt, amivel gyanúsítják, ami tovább súlyosbíthatja az esetleges ítéletet. Fény derülhet arra is, hogy ki lehetett Holló kapcsolattartója, és valóban be akart-e avatkozni a magyar politikai életbe. Az utóbbi körülmény azért is fontos, mert enélkül a nemzetbiztonsági szolgálatoknak sem volt korábban feltétlenül érdeke, hogy a férfit lebuktassák, hiszen a megfigyelése operatív haszonnal is járhatott számukra.

Öt év börtön is járhat

A kémkedés súlyos bűncselekmény, amely esetében még az előkészület is büntetendő.

Ez azt jelenti, hogy ha valaki olyan magatartást tanúsít (például vállalkozik a tevékenységre, ajánlkozik vagy megteszi az első lépéseket a hírszerzés megvalósítására), már akkor felelősségre vonható lehet, mielőtt az adatokat ténylegesen megszerezné vagy átadná. Ebben az esetben akár öt év börtönbüntetés is járhat, de bizonyos halmazati büntetésekkel növekedhet a fogva tartás ideje. Az ügyben előreláthatólag zárt tárgyalás várható.

Borítókép: A Terrorelhárítási Központ emberei Budapest belvárosában elfogtak egy ukrán kémet (Fotó: Hatlaczky Balázs)